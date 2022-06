Osvaldo in Tribunale per alimenti non pagati alle figlie/ Ex compagna vuole 24mila €

Osvaldo torna in Italia, ma non per giocare a calcio. Il giocatore argentino naturalizzato italiano, con un passato tra Roma, Fiorentina e Juventus, in questi giorni è rientrato in Italia insieme alla compagna Giannina Maradona, figlia di Diego, con la quale è accompagnato ormai da qualche tempo. L’attaccante ha sostenuto un’udienza in Tribunale: è accusato dall’ex compagna Elena Braccini, jewellery designer toscana, di non aver pagato gli alimenti alle loro figlie, Victoria e Maria Helena.

Il calciatore non avrebbe mai versato gli alimenti alle bambine e la ex compagna avrebbe chiesto per questo motivo un risarcimento di 24.000 euro. L’ultima udienza è stata stata rimandata ad ottobre: al processo mancavano infatti i tre testimoni di Osvaldo. Elena Braccini, a The Pipol, aveva dichiarato: “Io voglio veramente che si sappia che non è giusto sparire, sono cinque anni che mi prendo cura da sola delle mie bambine e lui non c’è. Confido nella legge”.

Osvaldo e il rapporto con le figlie

La storia tra Osvaldo ed Elena Braccini è cominciava a Firenze: lei hostess della Fiorentina, lui giocatore. La relazione dalla quale sono nate due figlie, Victoria e Maria Helena, è finita malissimo, come ha raccontato qualche tempo fa la jewellery designer a Oggi: “Stetti malissimo, andai in depressione: lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione. In più, era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine… Un supplizio”. Dopo la dolorosa rottura, i rapporti tra nel 2019 sono ripresi, con il giocatore che ha più volte incontrato le sue figlie, ma adesso sembra esserci stata una nuova rottura.

Osvaldo non è nuovo ad accuse del genere. La ex moglie Ana Oertlinger, dalla quale ha avuto un figlio, Gianluca, lo ha accusato in più occasioni di non aver pagato gli alimenti. Qualche tempo fa, la donna ha scritto su Twitter: “Ma non si parla degli alimenti. E siamo al quinto mese (senza). Vergognati, Daniel. Grazie a tutti coloro che mi hanno dimostrato solidarietà e mi hanno inviato un messaggio. Tutto è nelle mani della giustizia. Questo schifoso machismo prima o poi finirà. Interrompere il versamento degli alimenti è un CRIMINE. Oh, e la violenza economica è classificata come violenza di genere“. Osvaldo ha sempre fatto parlare di sé per flirt e frequentazioni, come quella con la ballerina Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle. Adesso sempre felice al fianco di Giannina Maradona.











