Osvaldo, Omar e Otis Paterlini, marito e figli Orietta Berti/ Dalla musica al basket

Osvaldo Paterlini e Orietta Berti sono marito e moglie dagli anni Sessanta. All’epoca del loro primo incontro, Osvaldo era un pilota di rally, e si fece conquistare dalla cantante con un semplice caffè. Fu lei a invitarlo a casa, dalla sua famiglia, nonostante un po’ di titubanza iniziale da parte del ragazzo: alla fine, Osvaldo si fece convincere dalla promessa di un cioccolatino. Al momento della presentazione ufficiale, Osvaldo portò in dono ai suoi un pezzo di formaggio, secondo l’usanza dell’epoca. Paterlini piacque subito a tutti, fatta eccezione per la nonna, che lo riteneva troppo magro e forse – per questo – gracile, debole. Nonostante il parere contrario della nonna (l’unico, di fatto, in tutta la famiglia), i due convolarono a nozze nel 1967. Il loro è un matrimonio che funziona: per lei, Osvaldo abbandonò i motori e decise di starle accanto anche dal punto di vista professionale, come manager e autista personale. Dalla loro unione sono nati due figli: Omar, nel 1975, e Otis, nel 1980. Il secondogenito li ha resi nonni della piccola Olivia, così chiamata per portare avanti la tradizione di famiglia di dare a tutti un nome che comincia per ‘o’.

Chi è Omar, il primogenito di Osvaldo Paterlini e Orietta Berti

Omar e Otis Paterlini sono noti principalmente per essere i figli di Osvaldo e Orietta Berti. Nessuno dei due ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, nonostante Omar sia un grande appassionato di musica. In realtà, tra loro, Omar è il più riservato: di lui non si sa praticamente nulla, se non che da Orietta sembra aver ereditato proprio questa particolare sensibilità artistica (non proprio ‘velleità’, dal momento che Omar non l’ha mai messa a frutto e non ha mai aspirato, per quanto ne sappiamo, ad affermarsi nel mondo dello spettacolo). Di Omar Paterlini sono poche anche le foto: non risulta che abbia profili social.

Otis Paterlini padre della nipotina Olivia

Insomma, dei due fratelli Paterlini, è Otis quello più ‘estroverso’, se non altro perché di lui conosciamo leggermente di più. Otis è uno sportivo, e in particolare un giocatore di basket. Dopo aver conseguito il diploma, ha scelto di dedicarsi per tutta la vita a questo sport salvo una breve parentesi in cui ha dovuto interrompere gli allenamenti per accompagnare la madre in tour (in quel periodo, infatti, il padre era indisposto). Otis ha nel cassetto una laurea in scienze della comunicazione e – come anticipato – è lui il papà di Olivia, l’unica nipotina di Osvaldo e Orietta Berti. Sua moglie è invece Lia Chiari, un’assistente sociale impiegata presso il Tribunale di Parma. Tutta la famiglia vive a Montecchio, paesino di diecimila abitanti in provincia di Reggio Emilia.

