Osvaldo, Omar ed Otis Paterlini: marito e figli Orietta Berti/ “Sono fortunata ad…”

Osvaldo, Omar ed Otis Paterlini sono i tre uomini più importanti della vita di Orietta Berti. Oltre ad aver costruito una carriera straordinaria che continua a regalarle successo e l’affetto dei fans, la cantante, insieme al marito svaldo, è riuscita a formare una splendida famiglia con la nascita di Omar e Otis che l’ha resa nonna della piccola Olivia. Quello con Osvaldo è un matrimonio duraturo che ha accompagnato Orietta durante le fasi più importanti della sua vita.

Orietta Berti "Ecco com'è nata Mille"/ Il retroscena a Sanremo con Fedez

Insieme, infatti, la Berti e Osvaldo hanno viaggiato, lavorato, portato a casa successi mettendo sempre al primo posto la famiglia. Nelle varie interviste rilasciate, infatti, l’artista non perde mai occasione per sottolineare la fortuna che ha avuto nell’incontrare un uomo come quello che ha accanto. “Era serio, mi guardava e si interessava a me. Osvaldo era molto bello. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. E’ un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale. Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato“, ha raccontato in una vecchia intervista.

Orietta Berti/ "Little Tony un gentiluomo, mai avances in pubblico: era un amico"

Orietta Berti e l’amore per i figli Omar e Otis

Il grande amore tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini è stato coronato con la nascita di Omar e Otis, due ragazzi di cui Orietta è particolarmente orgogliosa. “Sono dei bravi ragazzi. Hanno preso l’educazione da mia mamma e da mia suocera. Sono un po’ all’antica, come sentimenti, come rispetto delle persone. Mi piacciono così”, ha raccontato Orietta in un’intervista a Verissimo. Otis, dopo un passato come giocatore professionista di basket è diventato il manager della cantante a cui, insieme alla moglie Lia Chiari ha fatto il regalo più bello con la nascita di Olivia rendendo mamma Orietta e papà Osvaldo nonni per la prima volta. “E’ bellissima, È bella cicciottella. Pesa 3 chili e 650. Comincia bene”, aveva annunciato nonno Orietta a Che tempo che fa.

LEGGI ANCHE:

Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Lui chiuso e taciturno, io il contrario”

© RIPRODUZIONE RISERVATA