Osvaldo Paterlini, chi è il marito di Orietta Berti/ “Lo invitai a casa…”

Osvaldo Paterlini e il segreto dell’unione con Orietta Berti: “Siamo fortunati perché…”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. I due si sono conosciuti ormai tantissimi anni fa, oltre 40 anni e da quel momento non si sono più lasciati. Osvaldo e Orietta si sono sposati nel 1967, dopo la partecipazione della cantante al Festival di Sanremo. Osvaldo Paterlini e Orietta Berti, si sono conosciuti negli anni ’60 durante una fiera di antiquariato e, fra i due, è stato subito amore a prima vista. A quei tempi, Osvaldo era un appassionato di auto e un pilota di rally. Dopo il matrimonio Osvaldo abbandona questo sport poiché pericoloso e decide di lavorare insieme a Orietta diventando l’autista della cantante e anche il suo manager, seguendo la moglie nei vari eventi. Sul perché di un’unione così duratura, Orietta Berti ha risposto nel corso di un’intervista: “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati”, ha raccontato.

Per Orietta Berti e Osvaldo Paterlini la vita ha regalato gioie incommensurabili e una serenità di coppia che non lascia indifferenti. Nel corso degli anni, la cantante ha dovuto fare i conti con le condizioni di salute del marito. Osvaldo è stato sottoposto a nove operazioni agli occhi. Una condizione che non gli avrebbe più permesso di seguire Orietta Berti in tour per l’Italia.

Orietta Berti aveva raccontato un aneddoto curioso sul suo matrimonio con Osvaldo Paterlini. In un’intervista a Vanity Fair, Orietta ha raccontato che Osvaldo sarebbe stato talmente emozionato da non essere riuscito a pronunciare sì: “Osvaldo non ha detto “sì”, l’ha fatto solo con la testa, ma il prete l’ha preso per buono. Quando dovevano trasmettere la nostra cerimonia in televisione, non c’era il “sì” di Osvaldo. Nello studio accanto c’era Al Bano, che stava registrando, e hanno chiesto a lui di doppiarlo”. La coppia ha avuto due figli, Omar e Otis.

Fu Orietta a fare il primo passo: “Lo invitai a casa mia per prendere un caffé, ma lui mi rispose “non mi piace il caffé, non lo bevo”. “Il mio è al cioccolato”, la replica. Osvaldo si presentò a casa con un pezzo di grana. “Nel caffè mi sciolse un cioccolatino”, ha ricordato Osvaldo, «Sua nonna, invece, la prese da parte. “E’ troppo magro”, le disse. “Non deve essere sano”. Lo scorso anno, Orietta Berti accudì suo marito Osvaldo che aveva contratto il covid. Nell’intervista a Verissimo, aveva spiegato: “Osvaldo è stato molto male per il Covid. ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio”. Orietta Berti e Osvaldo Paterlini rappresentano uan delle coppie più longeve nel panorama musicale italiano.











