Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, ma anche il compagno di vita con cui ha condiviso davvero tutto. Un grande, grandissimo amore quello nato tra i due che si sono conosciuti quando erano giovanissimi intrecciando così un rapporto non solo personale, ma anche professionale. Osvaldo, infatti, è stato per tantissimi anni il manager, produttore ed autista di Orietta Berti fino a quando per motivi di salute ha dovuto interrompere la collaborazione con la moglie. Il primo incontro tra i due risale a tantissimi anni fa quando si trovano a girare tra le bancarelle di una fiera; un incontro che ha lasciato il segno visto che ancora oggi la cantante lo ricorda con grande emozione. ”

“Ho avuto dei filarini, ma quando ho incontrato Osvaldo mi è piaciuto subito” – ha confessato la Berti che da quale momento non l’ha più lasciato. I due si sono perdutamente innamorati e poco dopo si sono uniti in matrimonio. Un’unione suggellata anche dalla nascita dei figli Omar e Otis.

Osvaldo Paterlini e il rapporto con la moglie Orietta Berti

Non solo il marito di Orietta Berti, Osvaldo Paterlini per tantissimi anni è stato anche il manager e produttore della cantante amatissima da grandi e piccini. “Abbiamo sempre lavorato assieme, mi portava dappertutto” – ha detto la cantante che ha condiviso vita privata e professionale sempre con il suo compagno. La coppia si è sposata il 14 marzo del 1967 e da allora mai una crisi, mai una sbandata. Si sono sempre amati costruendo una bellissima famiglia nonostante i mille impegni di lavoro che li portavano spesso lontano da casa.

Ad un certo punto però Osvaldo ha dovuto interrompere la collaborazione con la moglie Orietta Berti per motivi di salute. “Da un occhio non ci vedo. Ho smesso di fare il mestiere che facevo” – ha raccontato Osvaldo che è stato rimpiazzato dal figlio Otis che oggi si occupa della gestione della carriera della mamma. Infine proprio la Berti parlando del marito ha detto: “è sempre stato il mio punto di riferimento”.