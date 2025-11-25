Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti: chi è? L'uomo al suo fianco dal 1964: i due si sono sposati tre anni più tardi e hanno due figli

Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti: insieme dal 1967

Orietta Berti è non solamente una delle cantanti che ha fatto la storia della musica. L’artista è anche una moglie e mamma felice, molto devota alla famiglia. Dal 1967 al suo fianco c’è lo stesso uomo, Osvaldo Paterlini, la persona che ha sposato appunto ormai quasi sessant’anni fa. Un amore lungo e duraturo che ha portato anche alla nascita di due figli, Omar e Otis, e di due nipoti. L’amore tra Orietta e Osvaldo è cominciato negli anni Sessanta: lei stava affrontando un momento molto doloroso della sua vita quando ha incontrato quello che è diventato il suo grande amore.

Orietta, infatti, aveva da poco perso il papà, il suo amatissimo papà, l’uomo che tra l’altro è stato fondamentale per sviluppare il suo grande amore per la musica. I due si sono conosciuti nel 1964 ad una fiera: i loro sguardi in quel momento si sono incrociati per la prima volta e il marito di Orietta Berti, molto timido, non fece il primo passo. Fu lei, infatti, a invitarlo a casa sua per un caffè. E proprio in quel momento Osvaldo Paterlini conobbe anche la mamma e la nonna di lei, che non furono proprio felici, inizialmente, di quel giovane amore.

Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti: è stato anche suo manager

La nonna di Orietta Berti, dopo aver conosciuto Osvaldo Paterlini, prese da parte la nipote e le disse: “Non mi piace, è troppo magro, sarà sicuramente malato”. Fortunatamente, invece, Osvaldo era più in salute che mai e ancora oggi, che si avvicina ai novant’anni, è in salute nonostante il problema agli occhi del quale soffre ormai da diversi anni, che gli ha impedito di continuare a lavorare come manager della moglie. Al suo posto il figlio, che ha accompagnato negli ultimi anni la mamma in giro per il mondo.