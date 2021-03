Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Covid? I medici volevano ricoverarlo ma..”

Nella vita di Orietta Berti ci sono alcuni momenti complicati da affrontare soprattutto da quando Osvaldo Paterlini, il suo amato marito, non può più seguirla e accompagnarla negli studi televisivi o in giro per l’Italia per i suoi impegni. Alle loro spalle hanno tanti anni di matrimonio, un amore solido, ma adesso tocca alla cantante prendersi un po’ cura di Osvaldo per via di alcuni problemi di salute: “Ha fatto nove operazioni agli occhi, è ancora autosufficiente ma spesso gli fanno male gli occhi, soprattutto di fronte alle luci della Tv”. E’ per questo motivo che il marito non può seguirla anche se lei questa sera calcherà il palco di Sanremo 2021 per la gioia dei suoi fan e, ne siamo certi, anche del marito. I due hanno dovuto affrontare anche la brutta bestia nera del Covid e la stessa Orietta Berti ne ha parlato ospite in tv.

Osvaldo Paterlini come sta? La dura lotta al Covid e il problema agli occhi

Orietta Berti ha spiegato che i medici volevano separarla da Osvaldo Paterlini ma che loro hanno detto no al ricovero: “Quando il Covid ci ha colpito è stato tremendo. Abbiamo anche litigato, e di brutto, con i medici che volevamo ricoverarlo perché in condizioni più gravi delle mie. Ma noi abbiamo preferito restare a casa, con l’ossigeno e insieme e abbiamo vinto”. Per fortuna i due non si sono separati e adesso potranno raccontare anche della loro battaglia in solitaria contro il virus dopo 60 anni insieme. Ma chi è Osvaldo Paterlini? E’ stato un pilota di Rally anche se poi ha smesso per il bene della moglie e della sua famiglia optando per la sua carriera da manager, produttore e anche autista della Berti. La coppia ha due figli: Omar e Otis, e da poco sono diventati nonni della piccola Olivia.



