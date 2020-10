Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “E’ tutto per me: produttore e amico”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, la cantante di “Tu sei quello” ospite della nuova puntata di Verissimo. Una storia d’amore importante quella tra la cantante di “Finché la barca va” e il produttore che sono sposati dal 1967. Un anno dopo la prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Orietta decide di sposare il suo Osvaldo e da allora i due non si sono mai separati. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Omar e Otis entrambi con il nome che inizia con la lettera “O” per proseguire una tradizione di famiglia. Parlando proprio del marito, la Berti al Corriere della Sera ha rivelato: “è stato tutto per me: consigliere, produttore, marito, compagno e più che altro amico. Assomigliava a Montgomery Clift e John Travolta: il tempo ha cancellato tante cose, ma io lo vedo ancora come quel ragazzo di allora”. La coppia è felicemente sposata dal 1967: 53 anni di matrimonio e due figli. Ma qual è il segreto del loro amore? A raccontarlo ci ha pensato proprio la Berti: “essere sempre stati a contatto con la gente, qualsiasi screzio devi risolverlo al momento e devi fare buon viso a cattivo gioco. E poi siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati”.

Orietta Berti: “Osvaldo Paterlini ha fatto rinunce importanti per me”

Un amore immenso quello tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini. 53 anni di matrimonio e una vita condivisa a 360°. La cantante, infatti, parlando proprio del primo incontro con Osvaldo ha raccontato: “ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”, ma nonostante i loro caratteri fossero agli antipodi, nella rispettiva diversità hanno trovato il loro punto di unione poi diventato col passare gli anni il loro punto di forza. Osvaldo e Orietta ci sono sempre stati l’uno per l’altra, in tutti i momenti della vita sia quelli belli che meno belli. “La cosa più importante” ha detto la cantante in un’intervista rilasciata a Adnkronos “è che non si abbandoni allo sconforto, per fortuna si è ripreso da una depressione: rifiutava la situazione, era sfiduciato. Mi auguro che tutto vada bene, che Osvaldo si riprenda e che possa accompagnarmi anche solo nei viaggi brevi. Senza di lui mi sento persa”. Per fortuna oggi le cose vanno alla grande per Osvaldo che ha superato un piccolo momento di difficoltà e Orietta continua ad essergli grata per tutto quello che ha fatto e continua a fare per lei: “per starmi vicino ha anche fatto rinunceimportanti, soprattutto nella carriera e nel lavoro”.