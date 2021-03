OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI/ La malattia: “Ha perso il 50% della vista”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. I due sono legati da oltre mezzo secolo, precisamente da 54 anni, da quando cioè quel 14 marzo del 1967 convolarono a nozze e intrapresero insieme il progetto della famiglia. Così, 8 anni più tardi, nacque il loro primogenito Omar, seguito – il 18 febbraio 1980 – da Otis, entrambi personaggi relativamente noti nel mondo dell’intrattenimento. Osvaldo e Orietta sono molto legati: nelle sue interviste, la cantante parla spesso del marito e dei loro figli, i tre uomini della sua vita con cui ha condiviso di tutto, incluso il suo lavoro. Per un periodo, infatti, Osvaldo è stato manager, consigliere e produttore di sua moglie Orietta, e quest’ultima è legata a lui su più fronti. Nemmeno la malattia è riuscita a dividerli, né i problemi di vista di Osvaldo né tantomeno il famigerato Covid: “Osvaldo non sta ancora bene, speriamo si rimetta presto dal Covid perché lui l’ha avuto più pesante rispetto a me”, ha raccontato la cantante a Verissimo. Anche lei è risultata positiva; nessuno dei due, tuttavia, ha riportato conseguenze gravi sul piano fisico.

ORIETTA BERTI/ Dalla paura per il Covid per il marito Osvaldo alla dedica d'amore a Sanremo

L’amore tra Osvaldo Paterlini e la cantante Orietta Berti

Lo stesso non si può dire del loro morale, purtroppo: a causa di un’altra malattia, Osvaldo Paterlini non può più seguire la moglie come una volta, e di questo si rammarica. “Adesso non sta tanto bene, ha perso il 50% della vista ma è autosufficiente, solo che si sente perso perché non può più seguirmi”, spiega Orietta. Ancora, a Domenica Live, Orietta Berti ha parlato approfonditamente dei suoi problemi di vista, svelando che il marito è stato sottoposto a ben nove operazioni che gli hanno causato dolore e smarrimento. Orietta deve a lui molto anche sul piano lavorativo: “L’idea di produrmi da sola è stata sua e in tutti questi anni non mi ha mai lasciata sola”, ha dichiarato la cantante a Oggi. “Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale”. Buono anche il rapporto con i loro figli; tra l’altro, il secondogenito Otis ha appena regalato ai due la gioia di diventare nonni. La nipotina si chiama Olivia, un nome che inizia con la ‘o’ come tutti quelli scelti dai componenti della famiglia Paterlini. Dei loro figli, uno – il più grande – ha intrapreso la carriera di musicista, mentre l’altro gioca a basket a livello agonistico. La piccola Olivia è nata nel 2019 da Otis e Lia Chiari, un’assistente sociale. I tre vivono a Montecchio, in provincia di Terni, proprio vicino ai nonni paterni.

LEGGI ANCHE:

Orietta Berti, Quando ti sei innamorato/ Coletta suo fan “è l’autenticità del cuore”TESTO COMPLETO "QUANDO TI SEI INNAMORATO" ORIETTA BERTI/ Racconta il vero amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA