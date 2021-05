Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Lei: “dopo 54 anni è ancora lì”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, la cantante di “Quando ti sei innamorato”. Un grande amore quello che lega Osvaldo alla cantante e personaggio televisivo che nel 1967 sono convolati a nozze. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Omar ed Otis. 54 anni d’amore e di matrimonio per la coppia con la cantante che, proprio nel salotto di Verissimo, parlando del marito ha detto: “l’ho notato durante una fiera, mi ha colpito la sua serietà”.

Non solo, la Berti ha rivelato che all’inizio Osvaldo non era visto di buon occhio da sua nonna che non la incoraggiava, ma la cantante alla fine ha seguito il suo cuore facendo la scelta giusta. Otto anni dopo il matrimonio è nato Omar, il primogenito: una gravidanza tanto desiderata per la cantante che ha confessato: “abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure”.

Orietta Berti: “Osvaldo Paterlini è stato fondamentale nel mio lavoro”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono una coppia nella vita, ma anche nel lavoro. La cantante non ha mai fatto segreto che il marito ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi alla sua carriera diventando così il suo manager. “Abbiamo due caratteri che non vanno d’accordo, lui è stato fondamentale nel mio lavoro, lui si è adattato a tutto. Lui sapeva benissimo che il lavoro è il lavoro, che lui doveva sostenermi: ha fatto l’autista, il manager e il produttore. Mi dava consigli sulle canzoni anche” – ha raccontato la Berti che parlando del marito ha aggiunto “lui mi piaceva e dopo 54 anni è ancora lì”.

Un amore che dura da 54 anni e che neppure le malattie, recentemente il Covid, hanno messo in crisi. La canzone “Quanto ti sei innamorato” è proprio lo specchio del loro sentimento come raccontato dalla cantante: “racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi”.



