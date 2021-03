Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Lei: “uomo magnifico, è la mia colonna”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti, ma anche il compagno di vita con cui ha condiviso la sua straordinaria carriera di cantante. Un amore immenso quello che lega la coppia felicemente sposata da 54 anni. Nel 1967 Orietta e Osvaldo hanno deciso di sposarsi e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli di nome Omar e Otis che hanno regalato loro la grandissima gioia di diventare nonni. Non sono mancate delle difficoltà: Osvaldo, infatti, ha avuto dei problemi di salute e si è dovuto sottoporre a nove interventi agli occhi. A raccontarlo è stata proprio la moglie che nel salotto televisivo di “Oggi è un altro giorno” ha rivelato che nonostante gli interventi il marito ha ancora dei piccoli problemi di vista. Proprio per questo problema alla vita Osvaldo da diverso tempo non la segue più quando partecipa a programmi televisivi facendosi sostituire dal figlio Otis. ““Quest’anno non verrà con me al Festival, ma penserò a lui ogni minuto. La canzone è molto difficile da cantare, in alcuni punti sembra estratta da un’opera sinfonica. Racconta un incontro che diventa passione, una passione che dura tutta la vita come è successo a noi” ha dichiarato la cantante poco prima della kermesse durante un’intervista rilasciata a SkyTg24.

Orietta Berti: “Osvaldo Paterlini mi ha sempre aiutata a fare le scelte giuste”

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini sono sempre più innamorati. La cantante dopo 29 anni è tornata in gara al Festival di Sanremo 2021 proprio con una canzone dedicata al marito dal titolo “Quanto ti sei innamorato”. Una dedica d’amore che conferma il grande amore tra i due. La stessa Berti ha sempre parlato con parole di grande ammirazione e affetto per il compagno: “lui mi ha sempre capitata ed aiutata a fare le scelte giuste. E’ la mia colonna. Sono sotto il segno dei gemelli e mi butto sulle cose senza pensarci troppo, invece lui mi aiuta a riflettere”. Parlando proprio del Festival di Sanremo 2021, la cantante ha raccontato che il marito dopo la prima esibizione si è complimentato con lei dicendole: “sei stata brava ma ti devi emozionare di più, devi far vibrare la voce seguendo le emozioni”. È il suo carattere: a lui non va mai bene niente…”.



