Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ “Lui chiuso e taciturno, io il contrario”

Quella tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti è una grande storia d’amore. I due si sono sposati il 14 marzo 1967 e dal loro matrimonio sono nati due figli maschi, Omar, il 3 agosto 1975, e Otis, il 18 febbraio 1980. Osvaldo è stato il primo e unico amore di Orietta, nonostante da giovane fosse molto corteggiata. Si è innamorata di lui non appena lo ha conosciuto: “Era serio, mi guardava e si interessava a me”, ha raccontato Orietta in una vecchia intervista. “Osvaldo era molto bello – prosegue. Grazie a lui sono diventata una donna e una professionista completa. È un uomo buono, sincero, onesto, paziente e molto prezioso. Il nostro dialogo è sempre stato leale. Sono fortunata ad averlo incontrato e sposato”.

La vita da nonni di Osvaldo Paterlini e Orietta Berti

Orietta Berti, soprannominata ‘l’Usignolo di Cavriago’, è una delle cantanti italiane più apprezzate di sempre. Tra i suoi successi si annoverano Fin che la barca va e In via dei ciclamini, oltre ovviamente a tutta una trafila di canzoni d’amore dedicate al suo Osvaldo (tra le quali spicca Tu sei quello). Nel corso delle interviste, Orietta Berti parla spesso e volentieri di Osvaldo Paterlini. A dire il vero, in un modo o nell’altro, Osvaldo è sempre presente nei suoi interventi pubblici, quantomeno perché Orietta ama molto condividere col pubblico qualche scorcio di vita familiare. Circa 3 anni fa, Orietta e Osvaldo sono diventati nonni di Olivia, la figlia che il secondogenito Otis ha avuto da Lia Chiari, psicologa assistente sociale presso il tribunale di Parma.

Orietta Berti parla della sua storia d’amore con Osvaldo Paterlini: “Costruita sulla complicità”

Il rapporto tra Orietta Berti e Osvaldo Paterlini è fatto di complicità, feeling e anche tanto divertimento. La stessa Orietta non rinuncia a scherzare sulle loro diversità: “Ci siamo incontrati, lui un uomo molto chiuso, taciturno e testone. Io l’esatto contrario”. Ma gli opposti si attraggono, e la loro storia lo dimostra. Anche la passione, secondo lei, è un condimento importante, ma un rapporto duraturo non può basarsi solo su questo. “Alla lunga un amore lo costruisci con la complicità”, ribadisce la cantante.

