Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Oltre 50 anni assieme: “Gli devo tutto e…”

Ci sarà anche Orietta Berti nel salotto di “Domenica In” questo pomeriggio, con la 78enne cantautrice e attrice originaria di Cavriago che presenta il road show “Quelle brave ragazze” che la vede protagonista su Sky Uno: e, in attesa di scoprire cosa racconterà l’artista, in studio assieme a Sandra Milo e Mara Maionchi, scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e in particolar modo su Osvaldo Paterlini, l’uomo che oramai da oltre cinquant’anni è al suo fianco e che l’ha resa due volte mamma di Omar e Otis.

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: una storia che comincia verso la fine degli anni Sessanta, quando la cantautrice emiliana, con all’attivo ancora solo due dischi e appena 24enne, era convolata a giuste nozze con l’uomo che sarebbe rimasto per sempre al suo fianco. Non certo cosa da poco considerando le vite (sentimentali) degli altri spesso caratterizzate da saliscendi emozionali, divorzi e ritorni di fiamma. Ma cosa sappiamo di Osvaldo e come si sono conosciuti i due? A detta della cantante, anche a causa dei loro caratteri esattamente agli antipodi, il buon Osvaldo non si sarebbe mai dichiarato a lei: anzi il loro primo incontro ebbe luogo grazie all’invito di Orietta a prendere un caffè assieme… nonostante a Paterlini non piacesse. “Una settimana dopo però si presentò a casa per portarmi un pezzo di formaggio” aveva aggiunto la Berti, accennando a quell’inizio così originale della loro storia…

OSVALDO PATERLINI, CHI E’ IL MARITO DI ORIETTA BERTI? OLTRE 50 ANNI ASSIEME: ” GRAZIE A LUI…”

Pare che le nozze tra la Berti e Paterlini siano state celebrate dopo la prima partecipazione dell’artista a Sanremo e da allora, tra gioie e qualche piccola punzecchiatura, non si sono mai lasciati. “Osvaldo è stato davvero importante per me” ha raccontato una volta Orietta e accennando al fatto che per lei il compagno aveva anche rinunciato a una carriera come pilota di rally non solo per starle accanto ma anche perché si trattava di uno sport pericoloso. Da pilota… ad autista della cantante nonché suo manager: una presenza silenziosa e “se non fosse stato per lui non sarei qui” ha raccontato la Berti e sottolineando come l’abbia seguita come un’ombra per tanti anni.

“Lui è molto dolce anche se un po’ taciturno, ma nei suoi silenzi c’è tanto romanticismo” ha spiegato una volta la Berti in riferimento non solo a quella ‘presenza silenziosa’ ma anche al fatto che loro due sono il classico caso di due personalità completamente opposte che finiscono per attrarsi e stare bene assieme. “Siamo fortunati proprio per questo, ad esempio io sono molto estroversa e tendo a tirare fuori tutto, e a volte posso anche offendere: invece lui, che è del segno del Capricorno, è più testone e anche permaloso” ha scherzato, spiegando che forse questo è il vero segreto della loro chimica e del loro essersi amalgamati così bene. E peccato solo, come ha detto di recente punzecchiandolo un po’, che “Osvaldo è invecchiato male, non si cura e si lascia i capelli bianchi!” a differenza dell’eternamente ‘roscia’ consorte…











