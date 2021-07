Osvaldo Paterlini, marito Orietta Berti/ Rivelazione choc “Il pensiero fisso è chi morirà prima”

Osvaldo Paterlini è il marito di Orietta Berti. I due sono sposati dal 1967 e hanno avuto due figli, Otis e Omar. In una recente intervista al Corriere della Sera, la cantante ha svelato il segreto di un matrimonio che dura da 54 anni: “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati”. Negli ultimi anni, Osvaldo ha smesso di seguire la moglie, spesso in giro per lavoro, dopo aver subito diverse operazioni agli occhi: “Soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore”. Sono i figli Omar e Otis ad accompagnare la madre Orietta nei suoi viaggi.

Orietta Berti/ "Playboy mi chiese di posare nuda, ma dissi no per mia mamma"

Orietta Berti e Osvaldo Paterlini: la paura più grande

Sulle pagine del Corriere della Sera, Orietta Berti ha ammesso che, con l’avanzare dell’età, la saluta è ormai una preoccupazione quotidiana: “Io e mio marito abbiamo avuto il Covid, siamo stati molto male. Il pensiero è chi va via prima: io o Osvaldo? Questo è il pensiero fisso che viene a una certa età”. Orietta Berti è famosa per le sue innumerevoli collezioni: “Bambole, biancheria intima, camicie da notte, borse, scarpe con il tacco che non mi stanno più”. La sua collezioni più falsa è quella delle acquasantiere: “C’è una parete piena nella camera azzurra a casa mia. Mio marito però dopo il terremoto non vuole più dormire lì perché ha paura di rimanerci secco…”, ha scherzato la regina dell’estate, in vetta alla classifiche con Fedez e Achille Lauro con il brano “Mille“.

LEGGI ANCHE:

OSVALDO PATERLINI, MARITO ORIETTA BERTI/ “Si è emozionato quando a Sanremo...”Orietta Berti/ Con Fedez e Lauro per ‘Mille’: “Non ho sacrificato la mia personalità”

© RIPRODUZIONE RISERVATA