Osvaldo Paterlini, Omar, Otis: marito, figli Orietta Berti/ 54 anni d’amore e oggi…

Osvaldo Paterlini, Omar e Otis sono i grandi amori della cantante Orietta Berti. Vale a dire il marito e i figli della famosissima artista. L’amore per la sua inseparabile dolce metà nasce esattamente cinquantaquattro anni fa. I due si sono conosciuto da giovanissimi e da allora non si sono mai lasciati. Curioso che Osvaldo Paterlini, da giovane, fosse un vero pilota di rally. Con il passare del tempo, però, il marito di Orietta Berti ha preferito abbandonare questo sport perché considerato troppo pericoloso.

Decise così di compiere una scelta molto importante, per amore di Orietta, ovvero “abbandonare” una sua passione per inseguirne un’altra. Osvaldo, infatti è diventato prima autista privato di sua moglie e, successivamente, suo manager. Insomma tra i due c’è sempre stata grande fiducia ed entrambi non si sono mai pentiti delle scelte fatte.

Osvaldo Paterlini, Omar e Otis: i tre grandi amori di Orietta Berti

Il feeling tra Osvaldo Paterlini e Orietta Berti ha dato vita ad una grande storia d’amore. Dalla loro relazione sono arrivati i due figli Omar e Otis. Inoltre, da un po’ di tempo a questa parte, Orietta Berti e suo marito Osvaldo Paterlini sono persino diventati nonni di una splendida bambina di nome Olga. Così anche i figli di Orietta e Osvaldo hanno deciso di portare avanti una curiosa tradizione famigliare, ovvero scegliere solo nomi che iniziano con la vocale “O”. Anche questo piccolo gesto testimonia quanto la famiglia Berti sia attaccata e fedele alle proprie tradizioni.

