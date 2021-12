Osvaldo sposa Giannina Maradona/ Proposta di matrimonio:figlia di Armando ha detto sì

Sono ancora fiori d’arancio per Pablo Daniel Osvaldo: l’ex calciatore di Roma nei giorni scorsi ha fatto la fatidica proposta alla fidanzta Giannina Maradona, figlia del El Pibe de oro e i due dunque si sposeranno molto presto. Amici di lunga data, la coppia è “uscita allo scoperto” solo nel febbraio di quest’anno: l’ex calciatore e la figlia di Diego Armando Maradona convivono a Buenos Aires, ed è proprio nella città argentina che nei giorni scorsi Osvaldo gli avrebbe chiesto la mano, durante una romantica cena.

Una notizia splendida che certo ha colpito e non pochi i tanti fan della coppia: per alcuni mesi i due hanno preferito stare lontani dai social, fino a che, pochi giorni fa, lo stesso Osvaldo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una tenera foto che lo ritrae assieme alla fidanzata con scritto “Ti amo Dinorah della mia vita”. Un messaggio romanticissimo, che a sognare i fan, impazienti di assistere ai preparativi delle imminenti nozze.

OSVALDO SPOSA GIANNINA MARADONA: A QUANDO LE NOZZE?

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Clarin e dal portale il Correre dello sport, pare che Giannina Maradona abbia accettato con grandissima gioia la proposta di matrimonio di Osvaldo e sia già impegnata nei preparativi delle imminenti nozze: ancora non è nota la data del felice giorno, ma si pensa che i due possano unirsi con rito civile e che in seguito ci sarà una grande festa con tuti gli invitati.

Vi è dunque gran attesa per il matrimonio tra Pablo Osvaldo e Giannina Maradona: i due poi hanno auto una vita sentimentale assai tormentata e i fan della bella coppia sono ben contenti di celebrare questa felice unione. Ricordiamo infatti che la figlia de El Pibe De oro, di certo tra i famigliari più sobri dell’indimenticato calciatore argentino, è stata sposata per 4 anni con Sergio Aguero, bomber che pure è stato costretto a dire addio al calcio solo poche settimane fa per un problema di salute. Per Osvaldo invece di nozze se ne conta una sola, con Nina Oertilinger, ma parecchie storie d’amore, tra cui quella con l’italiana Elena Braccini (all’epoca del fidanzamento era hostess allo stadio di Firenze) e pure con Veera Kinnunen, ballerina star di Ballando con le stelle, programma a cui lo stesso ex calciatore aveva preso parte diversi anni fa. Aggiungiamo che l’ex giocatore già padre di 4 figli, Gianluca, Victoria, Maria Helena e Morrison, mentre Giannina è madre di Benjamin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dani Stone (@daniosvaldobv)





