Osvaldo torna a giocare?/ Tre anni dopo ritiro lo vuole Maradona al Gimnasia La Plata

Una carriera da calciatore interrotta troppo presto? Forse sì per Dani Osvaldo, l’ex attaccante di Fiorentina, Roma, Juventus e Inter, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo per intraprendere la carriera da cantante e più in generale nel mondo dello spettacolo, potrebbe aver subito la nostalgia del campo di gioco e soprattutto il fascino di un certo Diego Armando Maradona. L’ex nazionale italiano, infatti, stando quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, sarebbe prossimo a firmare un contratto con il Gimnasia La Plata, squadra di cui è da poco diventato allenatore il Pibe de Oro e che sarebbe decisa a puntare su un attaccante che nella sua carriera ha sempre mostrato un grande talento calcistico in aggiunta a dei limiti caratteriali evidenti. C’è ancora tempo per una rinascita sportiva?

OSVALDO TORNA A GIOCARE?

Dani Osvaldo non calca il terreno di gioco dalla partita di Copa Libertadores tra il suo Boca Juniors (squadra che non ha smesso di seguire e di amare, soprattutto dal momento dell’arrivo di Daniele De Rossi) e il Nacional: 5 minuti in campo risalenti a 3 anni fa. Oggi Osvaldo ha 33 anni e i dubbi sul fatto che possa essere ancora competitivo dopo un periodo così lungo di inattività sono più che leciti. In questo periodo di assenza l’argentino si è dedicato in particolare al suo gruppo musicale “Barrio Viejo” e alla partecipazione a programmi televisivi come “Ballando con le stelle”, dove peraltro ha trovato l’amore con la ballerina Veera Kinnunen. Maradona e i dirigenti del Gimnasia La Plata avrebbero pensato a lui per sostituire l’infortunato Lautaro Chavez: che si a questa l’occasione per iniziare una seconda vita da calciatore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA