Orietta Berti, chi sono i figli Otis e Omar Paterlini? Tutto quello che devi sapere su di loro.

Orietta Berti, famosa cantante italiana e amatissima dai fan, ha avuto due figli dal marito Osvaldo. Si tratta di Omar e Otis, con i quali ha sempre avuto un ottimo rapporto ma non sono mancati i rimpianti in tutti questi anni di successi, dato che la cantante ha affermato di avere dei rimorsi riguardo al poco tempo dedicato ai figli. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi sono i due ragazzi, quanti anni hanno, il loro lavoro e tante altre curiosità.

Partiamo da Omar, il figlio più grande che nella vita ha scelto anche lui un percorso nel mondo della musica. Infatti, è diventato un chitarrista anche se non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua vita privata. Non sappiamo se è sposato, se abbia figli e dove vive, mentre invece si sa qualche informazione in più sul figlio 44enne Otis, che oggi è il manager della mamma Orietta Berti. Non solo, Otis si è formato nel mondo dello sport e gioca a basket ma ha anche dato alla cantante la gioia di diventare nonna di due splendide nipotine.

Otis, figlio di Orietta Berti legatissimo alla mamma: “Lui? La mia ombra“

Otis, figlio di Orietta Berti, si è sposato con Lia Chiari e dalla loro relazione sono nate Ottavia e Olivia. La moglie è un assistente sociale e psicologa. In tutto ciò, Orietta ha sempre definito Otis come il più legato alla famiglia: “Otis mi segue come faceva mio marito Osvaldo, che è stato la mia ombra fino a due o tre anni fa. Ora, la presenza di Otis nel mio staff è fondamentale”, ha detto. Il loro rapporto, essendo lui anche manager dell’artista, è sempre molto stretto e con una forte connessione.