Otis e Omar Paterlini, figli di Orietta Berti: chi sono? Hanno lavorato con la mamma, facendole da manager: una famiglia molto unita e legata

Si chiamano Otis e Omar Paterlini i figli di Orietta Berti, nati dal grande amore con Osvaldo, suo marito dal 1967. I due si sono conosciuti e innamorati nel 1964 e qualche anno più tardi sono convolati a nozze: nonostante il matrimonio sia arrivato nel 1967, i due hanno messo su famiglia qualche anno dopo. Il loro primo figlio, Omar, è nato infatti nel 1975, mentre Otis è venuto al mondo nel 1980. Ma cosa fanno nella vita i figli di Orietta Berti? Il primogenito, Omar, è un rocker: ha infatti una sua band con la quale ha suonato a lungo, gli Hollywood Vampires. La band, che a lungo è stata separata, si è ritrovata solo qualche anno fa, ricominciando a suonare in tour in giro per l’Italia.

Omar è anche collaboratore di mamma Orietta Berti. Come anche Otis prima di lui, Omar ha fatto da manager alla mamma: un ruolo che prima spettava al papà Osvaldo Paterlini ma che poi negli anni ha delegato ai figli. Al Fatto Quotidiano, Omar ha rivelato: “Lavorare con mia mamma è fantastico. Ma non è semplice. È una perfezionista, vuole che tutto fili senza errori. Inoltre, non sta ferma un attimo è instancabile. Ha più energia di tutti noi”.

Otis e Omar Paterlini, figli di Orietta Berti: “Ci hanno insegnato l’onestà”

I figli di Orietta Berti sono molto legati a mamma e papà. “A mamma e papà devo moltissimo. Mi hanno insegnato l’onestà, un valore importantissimo” ha raccontato ancora Omar, il loro primogenito. Nonostante il suo lavoro l’abbia spesso portata a viaggiare in giro per l’Italia e per il mondo, i figli di Orietta Berti hanno avuto la fortuna di essere cresciuti dalla mamma con grande amore e attenzione e quanta più presenza possibile nonostante il suo costante viaggiare. Una famiglia molto unita, nella vita e nel lavoro.