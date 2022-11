Otis e Osvaldo Paterlini, i figli di Orietta Berti/ “Una volta a scuola Otis…”

Otis e Omar Paterlini, chi sono i figli di Orietta Berti

Orietta Berti è madre di due figli. Loro si chiamano Omar, nato nel 1975, ed Otis, nato nel 1980. Purtroppo, le notizie che abbiamo a disposizione su di loro sono davvero pochissime. Di Omar, infatti, sappiamo poco e niente. Da quanto si legge sul web, però, sembrerebbe che abbia intrapreso la strada della mamma. E che faccia parte di una band. Otis, invece, è apparso qualche settimana fa a Verissimo per salutare la sua mamma. “Abbiamo aspettato otto anni prima di avere Omar, è arrivato dopo tante cure e consigli”. Del primogenito di Orietta Berti si sa molto poco: è nato nel 1975 e insieme al fratello è molto attaccato alle tradizioni familiari. Di lui sappiamo che è molto appassionato di musica, mentre la madre ha sempre parlato di bravi ragazzi e di un’educazione presa da lei e dalla suocera. Un po’ all’antica come rispetto delle persone come detto in una recente intervista. Si conosce un po’ di più del secondogenito Otis, nato nel 1980 ed ex giocatore professionista di basket.

Orietta Berti e la proposta di Playboy e Tinto Brass/ "Faceva film spinti e..."

Sposato con Lia Chiari, psicologa di Parma, Otis Paterlini ha iniziato a seguire la madre nelle veci del padre Osvaldo, facendo da manager alla cantante. Orietta Berti ha spiegato che suo figlio ha preso il posto del marito Osvaldo, ombra dell’artista fino a pochi anni fa, non più attivo come prima anche a causa di problemi alla vista. Otis parla in spagnolo e in inglese ed è diventata una figura fondamentale nello staff di Orietta Berti. Otis si è diplomato in ragioneria e si è laureato in scienze della comunicazione presentando una tesi proprio sulla mamma Orietta Berti.

Osvaldo Paterlini, malattia e come ha conquistato Orietta Berti/ "Operato otto…"

Orietta Berti svela un retroscena divertente sul figlio Otis

Orietta Berti a Verissimo ha svelato di recente un aneddoto sul figlio Otis. La donna ha infatti parlato di un tema fatto a scuola da suo figlio. Un tema dove parlava di lei, ma non proprio in un modo troppo positivo. Orietta però racconta tutto con il sorriso sulle labbra: “Cosa c’era scritto in questo tema? La mia mamma vuol fare la cantante, ma è piccola è grassa. Poi si tinge i capelli di rosso. Poi quando invitava gente pranzo, dice che cucina tutto lei, ma in realtà non è vero, perché compra tutto già pronto dall’amico Angelo“.

Orietta Berti choc: "Lite furibonda con mio marito Osvaldo"/ Peperoncino, ambulanza e paura: cos'è accaduto

Un racconto davvero divertente e che ha fatto sorridere la stessa Toffanin. Orietta Berti è diventata da poco nonna bis. Infatti Otis è diventato papà di una bambina, Ottavia. Ottavia è la secondogenita del figlio di Orietta, Otis, e della moglie Lia Chiari: la coppia ha già una figlia, Olivia, che da poco ha compiuto 3 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA