Otis Paterlini, chi è il figlio di Orietta Berti / La nascita di Ottavia e…

Otis Paterlini è il secondogenito di Orietta Berti e del marito Osvaldo. Sicuramente ha voluto seguire una strada diversa rispetto a quella della madre e anche del fratello, visto che quest’ultimo è un chitarrista di una band musicale. Otis si è quindi diplomato in ragioneria e poi iscritto all’università conseguendo una laurea in Scienze della Comunicazione presentando una tesi proprio sulla mamma. Per quanto riguarda la sua carriera, oggi è un giocatore professionista di basket. Ha cercato in qualche modo di mantenere la sua privacy ma in qualche modo sembra non esserci riuscito in pieno. Riguardo la sua vita privata sappiamo che si è sposato con una donna di nome Lia Chiari che è un’ assistente sociale che lavora al tribunale di Parma. La coppia ha avuto anche una figlia di nome Olivia.

Molto unito sia con la madre che con il padre è sempre presente nelle occasioni importanti che riguardano la carriera di Orietta. Della sua vita privata si sa che è convolato a nozze con Lia Chiari, psicologa assistente sociale presso il tribunale di Parma. Ad Orietta, Otis è molto legato e, ogni volta che può, la accompagna nelle sue ospitate televisive o nelle sue esibizioni, guardandola da dietro le quinte. Pur mantenendo sempre estrema riservatezza, è sempre pronto a sostenerla in ogni suo progetto insieme al padre Osvaldo.

Otis Paterlini e Lia Chiari hanno avuto un’altra figlia. La piccola è nata qualche giorno fa e mantenendo la tradizione di famiglia si chiama Ottavia. Orietta Berti ha annunciato su Instagram di essere diventata nonna per la seconda volta. In un post in cui traspare tutto il suo entusiasmo, ha annunciato la nascita della piccola: “Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 06:15 è nata Ottavia…la nostra seconda nipotina. Io e Osvaldo siamo felicissimi e come per Olivia (la nostra prima nipotina) siamo già innamoratissimi della nuova pupetta di famiglia. È una emozione straordinaria…talmente forte da essere quasi indescrivibile…ci riempie il cuore di gioia e positività. Essere nonni è davvero una magia. Congratulazioni alla mamma Lia e al papà Otis che sono stati bravissimi. Grazie a tutti i medici, a tutte le ostetriche, alle infermiere e a tutto il reparto maternità ed ostetricia dell’Ospedale Franchini di Montecchio Emilia per la loro assistenza, empatia ed immensa professionalità. Viva Ottavia. Un abbraccio a tutti”. Orietta Berti ha parlato della nipotina con Silvia Toffanin: “Quando mi vede in tv si arrabbia perché non esco dalla tv per stare con lei”.

