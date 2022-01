Ottavia Fusco, chi è e vita privata/ “L’ultima donna” di Pasquale Squitieri

Ottavia Fusco, icona dello spettacolo italiano, è un’attrice e una cantante di teatro nata ad Asti che ha mosso i suoi primi passi all’interno del mondo dello spettacolo conducendo alcune trasmissioni radiofoniche per poi dedicarsi al teatro, la sua più grande passione, mescolato con il canto infatti la donna, per via delle sue passioni, ama definirsi come cantattrice. Il suo debutto a teatro è avvenuto con lo spettacolo dal titolo Kabaret tedesco Wunderbar diretto da Patrick Rossi-Castaldi.

Nel 1996 la donna fonda con Andrea Liberovici la Compagnia Teatro del suono. Dopo aver preso parte a due film per il cinema nel 2008 Ottavia Fusco è ospite al Festival di Sanremo e successivamente incide il suo primo disco intitolato Gli anni zero.

Ottavia Fusco, la sua storia d’amore con Pasquale Squitieri

Ottavia Fusco è stata a lungo legata sentimentalmente con il regista e sceneggiatore napoletano Pasquale Squitieri, dopo essersi conosciuti nel 2003 i due si sono spostati nel dicembre del 2013 e sono stati insieme fino alla scomparsa dell’uomo nel 2017.

La relazione di Ottavia Fusco con Pasquale Squitieri ha provocato numerosi scontri tra lei e Claudia Cardinale, compagna del regista per 26 anni, che ha sempre ricordato la sua relazione con Pasquale Squitieri. Sulla relazione di suo marito con Claudia Cardinale la donna ha confessato al settimanale Oggi: “Pasquale diceva che nella vita di un uomo contano soltanto due donne, la prima e l’ultima. Non so se Claudia sia stata la prima, ma io sono stata di sicuro l’ultima. Evidentemente questa realtà per lei è inaccettabile e quindi ha cercato di annullarmi proclamandosi l’unico grande amore di mio marito”.

