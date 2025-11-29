Ottavia Piccolo, chi è il figlio Nicola Rossoni e il marito Claudio: la famiglia vive a Venezia

Ottavia Piccolo sarà tra gli ospiti di Storie di donne al bivio sul piccolo schermo. Attrice e doppiatrice, l’abbiamo vista impegnata nel corso della carriera in tanti film di successo, da Serafino con Adriano Celentano a Metello, Zorro, Il gattopardo e Bebù, tutti capolavori che hanno fatto della sua passione un vero lavoro. E proprio grazie al grande schermo Ottavia Piccolo ha avuto la possibilità di incontrare una persona che si è rivelata fondamentale per lei, il marito Claudio Rossoni. Il primo incontro tra i due risale a oltre quarant’anni fa, da quel momento in poi è nato l’amore e la coppia non si è mai più staccata, costruendo una famiglia speciale e dando vita al figlio Nicola.

Della sua storia con Claudio Rossoni, Ottavia Piccolo ha ricordato alcuni contatti che hanno poi dato vita a un qualcosa di davvero speciale: “Lo incrociavo nei posti più strani. Ero in tournèe e lo incrociavo. Alla fine ci siamo sposati proprio a Milano, a Palazzo Marino. Da oltre un ventennio la famiglia risiede a Venezia, città nella quale Ottavia Piccolo e Claudio Rossoni hanno deciso di mettere le basi.

Ottavia Piccolo, chi è il figlio Nicola Rossoni

Come mamma Ottavia Piccolo, anche il figlio Nicola Rossoni ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo, in particolare nei teatri, riuscendo a instaurare un legame speciale con la sua gente. “Il teatro è stato il mondo della mia infanzia, ma avrei troppo patito il complesso del figlio d’arte” ha detto il figlio di Ottavia Piccolo raccontando la sua vita nell’ambito professionale sul quale aveva messo il mirino fin da piccolo.

Nonostante abbiano calcato in diverse occasioni gli stessi teatri, Ottavia Piccolo e Nicola Rossoni hanno lavorato spesso e volentieri su sentieri ben distinti. In una intervista concessa a Repubblica, la Piccolo ha raccontato riguardo al figlio: “E’ molto severo con se stesso, il teatro richiede la sospensione dello spirito critico” ha ammesso

