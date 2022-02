Ottavia Piccolo: “Covid ha reso i poveri invisibili”/ “Pandemia ha piallato cervelli”

Ottavia Piccolo, attrice, è stata intervistata dai colleghi de “Il Fatto Quotidiano”, sulle cui colonne ha raccontato la propria esperienza legata ai suoi spettacoli teatrali durante il Festival di Sanremo 2022. La donna si trovava impegnata in un tour teatrale in Toscana e “sembrava che noi fossimo un fuor d’opera. Oddio, c’è Sanremo e noi a fare teatro! Ma si può? Poi mi sono accorta che la gente veniva a vederci tutte le sere, anche se siamo in tempo di pandemia e anche nelle serate clou. Insomma mi sono felicemente accorta c’è vita oltre a Sanremo. E c’è anche un’Italia che non guarda Sanremo. Mi sono rasserenata”.

La rielezione di Sergio Mattarella nel ruolo di presidente della Repubblica è avvenuta soltanto perché “è uomo nobile e integro. Ma possibile che oltre ad applaudirlo non siamo capaci di fare altro? Possibile che questa Italia sia così povera di personalità che diano speranza nel futuro, testimoni delle tante eccellenze? Io penso di no, penso che questa pigrizia collettiva ci porti a considerare eccentrici anche i nostri minimi doveri civili”.

OTTAVIA PICCOLO: “PANDEMIA? CI SONO MOLTI PIÙ POVERI RISPETTO AL PASSATO”

Nel prosieguo del suo dialogo con “Il Fatto Quotidiano”, Ottavia Piccolo ha evidenziato che, a suo avviso, la pandemia ci ha fatto scoprire il senso di una comunione, ci ha fatto dire che l’unità era un valore supremo. L’effetto collaterale, però, è stata la crescente narcotizzazione civile e culturale. “Per esempio abbiamo scoperto, non facendo un plissé, che era nata attorno a noi, anzi dentro di noi, una nuova classe sociale di perdenti e disperati: i riders”, ha spiegato l’attrice, dicendo anche che “ci sono molti più poveri di ieri”.

Le famiglie povere sono aumentate del 102 per cento, ma “neanche ce ne accorgiamo! La pandemia ha nascosto alla vista l’altra Italia, ha reso invisibile una parte del Paese, ha piallato anche i cervelli. Ieri ascoltavo i ragazzi che sono andati in piazza e per questo manganellati dalla polizia. Hanno idee limpide, spiegano che a loro non si chiede nemmeno più di studiare ma di lavorare. Fate presto a fare soldi, prima di ogni altra cosa. Non vediamo più i migranti e nemmeno ci interessa. Il conflitto sociale sparito, quello politico inesistente, le idee latitano. Dicono che dobbiamo fare la rivoluzione verde. Ma può esistere una rivoluzione senza rivoluzionari?”.



