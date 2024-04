Ottavia Piccolo: “Mio marito Claudio Rossoni conosciuto a teatro”/ “Nostro figlio? Ho ancora sensi di colpa”

Ottavia Piccolo, attrice di teatro e doppiatrice, racconta la sua straordinaria vita a “Le ragazze”, partendo dall’incontro con suo marito Claudio, padre di suo figlio e compagno di una vita: “A settembre del ’73 vado a teatro a vedere uno spettacolo insieme a un amico. Questo amico incontra un’amica che ha un amico e andiamo tutti insieme a vedere questo spettacolo che era Barbablù. E questo ragazzo si chiamava Claudio, lavorava a Playboy: era simpatico e brillante. È poi venuto a cena da me ma non sapevo mi facesse il filo”.

Da quel momento, è cominciato un lungo corteggiamento: “Qualche tempo dopo ero in tournée a Prato e lui venne, dicendomi che era di passaggio. Come se a Prato si capitasse di passaggio… E dopo anche, a Roma, la stessa cosa. Da quel momento siamo andati a cena ed eccoci qui: siamo sposati da 49 anni e abbiamo fatto pure un figlio”.

Ottavia Piccolo: “Chirurgia estetica? Non so come facciano alcune persone”

Il figlio avuto da Ottavia Piccolo con Claudio, Nicola, ha stravolto la sua vita: “Un bambino cambia la vita a tutti, ma a chi fa un mestiere dove bisogna andare in giro per lavorare, è più complicato. Mio marito ha fatto una scelta che è quella che di solito fanno le donne. Lui è diventato più stanziale, io ho continuato ad andare in giro. Io era quella che tornava e portava i regali, Claudio quello che diceva no. In fondo un po’ di sensi di colpa ce li ho”.

Nell’intervista a “Le ragazze”, Ottavia Piccolo parla anche del suo lavoro: “Nel 2004 ho incrociato un giovane autore che mi ha portato dei testi di teatro da leggere: era Stefano Massini. Da quel momento c’è stato un rapporto continuo. Ha scritto un testo su una storia vera, su una donna irachena che ha fatto 5.000 km a piedi con la sua nipotina per salvarsi. Mi rappresenta molto perché cerco di essere una cittadina che cerca di capire dove sta andando il nostro mondo”. L’attrice di teatro commenta poi, infine, il ricorso alla chirurgia estetica: “Io non so come facciano certe persone, maschi e femmine. Non è un giudizio, ognuno fa quello che gli pare, ma a condizione di riconoscersi”.

