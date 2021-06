Ottavio De Lollis, ex marito Sandra Milo e padre di Ciro/ “Mi spiace che i miei figli crescendo…”

Ottavio De Lollis, ex marito di Sandra Milo e padre di due dei tre figli dell’attrice, è stato spesso protagonista delle interviste che la Milo ha rilasciato nel corso degli anni. Dopo la storia con produttore greco Moris Ergas, durata 11 anni e da cui nacque Deborah, Sandra Milo incontrò Ottavio De Lollis innamorandosi di lui. Dal matrimonio con De Lollis nacquero due figli, Ciro e Azzurro, ma quell’amore che aveva travolto l’attrice si esaurì.

Sandra Milo: “Premio David Di Donatello lo dedico alle donne”/ “Miei figli commossi”

Dopo la separazione, l’attrice si ritrovò sola a crescere i figli e ad affrontare numerose difficoltà come ha più volte confessato la stessa Sandra Milo che oggi, venerdì 11 giugno, insieme al figlio Ciro, è tra gli ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. “Ottavio mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita”, aveva confessato nel 2018 a Vieni da me.

Sandra Milo, premio alla carriera ai David di Donatello/ "L'importante è non mollare"

Ottavio De Lollis, nessun rapporto con Sandra Milo

Dopo la fine del matrimonio, tra Ottavio De Lollis e Sandra Milo non ci sono più stati rapporti. L’attrice ha raccontato di aver cresciuto da sola i figli e di avere un grande dispiacere ovvero quello che non abbiano mai avuto un padre. “È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini”, raccontava nel 2018 a Caterina Balivo. Nel salotto di Serena Bortone, l’attrice racconterà nuovi dettagli sulla sua vita privata?

LEGGI ANCHE:

Sandra Milo/ "Mio primo David di Donatello: spero non ultimo! Prezzo di esser mamma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA