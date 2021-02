Ottilie Von Faber–Castell Una donna coraggiosa/ Trama film di oggi 27 febbraio

Ottilie Von Faber–Castell Una donna coraggiosa, trama e cast del film in onda oggi, 27 febbraio, su Rai1

Ottilie Von Faber–Castell Una donna coraggiosa, questo è il titolo dello speciale film per la tv che oggi, 27 febbraio, andrà in onda su Rai1 per la felicità di tutti coloro che non amano molto l’intrattenimento e che preferiscono il romanzo soprattutto se si tratta poi di una storia vera tutta da vivere e comprendere. Protagonista della serata sarà la giovane baronessa Ottilie Von Faber, una donna che, a seguito della morte del padre, finisce a capo dell’azienda di famiglia. A volerla alle redini della prestigiosa azienda è proprio il nonno Lothar che la sceglie come erede del figlio nonostante le difficoltà del caso. Mai come in questo periodo è necessario raccontare l’altra faccia della medaglia, la paura e la caparbietà delle donne pronte e farsi valere in un mondo totalmente maschile e la nostra Baronessa sicuramente incarna tutto questo. A complicare le cose nella sua vita ci pensa anche l’amore perché se da una parte c’è il barone Philipp Von Brand, di cui lei stessa è innamorata, dall’altra c’è il conte Alexander Von Castell, l’uomo che sembra pronta a sposare ma che la vuole solo per il suo denaro.

Un triangolo amoroso in Ottilie Von Faber–Castell Una donna coraggiosa

Lotte di potere e di affetti faranno da cornice ad una storia moderna che porterà nel prime time di Rai1 il cast di Ottilie Von Faber–Castell Una donna coraggiosa formato da Kristin Suckow, Hannes Wegener, Martin Wuttke, Johannes Zirner, Eleonore Weisgerber e Maren Eggert. Nel film tv di oggi su Rai1, il pubblico si ritroverà nella Germania di fine del XIX secolo, quando la sedicenne Ottilie von Faber eredita l’attività di produzione globale del nonno, la famosa fabbrica di colori nota in tutto il mondo. In un mondo esclusivamente maschile, Ottilie deve usare tutto il suo talento e imparare a mettersi alla prova. Mentre guida l’attività verso un maggiore successo, Ottilie si sposa e mette su famiglia. Mai convenzionale, Ottilie desidera ardentemente il suo vecchio amore, l’affascinante Philipp von Brand, e dopo la sua scelta sarà complicato dire al mondo che la coppia di imprenditori potrebbe divorziare per un amore giovanile che non ha avuto modo e tempo di coltivare, divorzierà dal conte Castell per essere finalmente felice in barba alle polemiche anche in amore e nella vita privata? Lo scopriremo solo guardando il film per la tv in onda questa sera.



