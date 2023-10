OTTOBRE ROSA/ All’Ospedale Isola Tiberina la mostra fotografica di “Pink PP Portraits” di Maison Valentino

In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Ospedale Isola Tiberina, in collaborazione con Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, ha organizzato una mostra fotografica che vuole essere un’occasione per promuovere la consapevolezza sulla malattia che rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2023.

La mostra ritrae alcune donne, molte delle quali curate presso l’Ospedale Isola Tiberina, che hanno vinto il tumore al seno. Tra le foto spiccano alcuni volti noti che hanno voluto testimoniare con la loro esperienza la centralità della prevenzione e l’importanza delle cure per il superamento della malattia e un ritorno alla vita piena. È il racconto di tante storie di donne che hanno vissuto la lotta al cancro come un percorso intimo. Ogni persona che affronta questa malattia ha una storia unica di coraggio, determinazione e resilienza. Questi racconti vogliono essere ispirazione per tutti.

Per raggiungere gli obiettivi più ampi di sensibilizzazione, la mostra, dopo l’inaugurazione, verrà spostata e allestita nuovamente all’interno dell’Ospedale, in modo da consentirne la fruizione per pazienti e visitatori.

“L’Ospedale Isola Tiberina dedica da sempre molta attenzione alle patologie femminili, proponendo iniziative e programmi di prevenzione che favoriscano stili di vita salutari nei vari contesti, partendo dall’ambiente scolastico fino ai luoghi di lavoro. – dichiara Daniele Piacentini, Amministratore Delegato dell’Ospedale Isola Tiberina – La centralità della persona e dei bisogni di cura sono il presupposto che hanno portato l’Ospedale alla programmazione dei percorsi assistenziali, pensati come contesti organizzativi per l’integrazione delle competenze disciplinari e professionali coinvolte nella diagnosi e nel trattamento di alcune condizioni cliniche”.

“La Mostra PINK PP Portraits è il racconto di una giornata di storie, di quelle che non dimentichi. È l’incontro con venti donne vestite di rosa, il colore della forza, della resilienza, del coraggio. Ma è anche l’omaggio all’unicità di queste persone, alla loro densa umanità che emerge dal monocromo degli abiti e dello sfondo. È il tesoro di un dialogo intimo, del regalo inestimabile che loro hanno fatto a me e non viceversa. Sono profondamente grato e riconoscente a tutti coloro hanno preso parte a questo progetto e che lo hanno reso possibile”, commenta Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo Valentino SPA.

Il carcinoma mammario (CM) è il tumore più frequente nella donna e rappresenta il 25% di tutti i tumori. Costituisce la prima causa di mortalità per tumore nel sesso femminile, con un tasso del 17% di tutti i decessi per causa oncologica. Si stima che in Italia ogni anno l’incidenza di CM sia di circa 48.000 nuovi casi, 80% dei quali in donne al di sopra dei 50 anni. Nel 2022 sono stati diagnosticati in Italia 55.700 nuovi casi di carcinomi della mammella. Non considerando i carcinomi cutanei, il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. Complessivamente in Italia vivono oltre 834.00 donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario, pari al 41% di tutte le donne che convivono con una pregressa diagnosi di tumore e pari al 23% di tutti i casi prevalenti (maschi e femmine). La Regione Lazio, registra oltre 4.600 nuovi casi ogni anno ed è al terzo posto tra le regioni italiane per numero di nuovi casi (dati rapporto AIOM-AIRTUM -2022).

La UOC di Chirurgia Senologica dell’Ospedale Isola Tiberina rappresenta un’eccellenza nella cura del tumore della mammella ed è parte integrante della Breast Unit. Il nostro Centro di Senologia raccoglie le competenze di tutti gli specialisti coinvolti nel lavoro di diagnosi, cura e riabilitazione delle donne affette da questa patologia (chirurgo senologo, chirurgo plastico, patologo, radiologo, oncologo, radioterapista, ginecologo, psicologo, medico genetista, biologo, fisioterapista, case manager) e offre un percorso integrato capace di fornire terapie personalizzate conformi a linee guida costantemente aggiornate.

In occasione di Ottobre Rosa sarà, inoltre, attivo presso la Breast Unit dell’Ospedale un open day tutti i venerdì del mese di ottobre dalle 8.00 alle 15.00 per tutte le donne e uomini con sintomi a carico della mammella. Dal mese di novembre, riprenderà lo Sportello Rosa il venerdì dalle 8.00 alle 11.30. Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito dell’Ospedale.











