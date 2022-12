Ounahi, talento Marocco in Premier?/ Super offerta del Leicester ma le italiane…

Il centrocampista della nazionale del Marocco, Azzedine Ounahi, potrebbe essere uno dei giocatori più contesi in vista del calciomercato di riparazione che scatterà il prossimo gennaio. Ieri il 22enne di proprietà dell’Angers è sceso in campo per la semifinale contro la Francia vinta dai transalpini con il risultato di due reti a zero, ma la sua prestazione è stata senza dubbio positiva, a conferma di un campionato del mondo in grande spolvero. Alla luce di tali prestazioni sono molte le società che lo stanno osservando con attenzione, fra cui anche le big italiane.

Si è parlato ad esempio della Lazio, che cerca un centrocampista offensivo per rimpiazzare la probabile partenza di Milinkovic Savic, ma attenzione anche a Inter, Juventus e Atalanta. Al momento, però, la società maggiormente vicina all’acquisto del giocatore che milita in Francia sembrerebbe essere il Leicester, noto club che milita nella Premier League, il massimo campionato di calcio d’Inghilterra. E’ notizia di queste ore, infatti, la proposta messa sul piatto per avere il classe 2000 originario di Casablanca, leggasi un’offerta monstre da ben 45 milioni di euro.

OUNAHI NEL MIRINO DELLE BIG: OCCHIO ANCHE AL PSG

Sicuramente una proposta molto interessante per Ounahi, giocatore che è stato acquistato dall’Angers nel 2021 ad un prezzo irrisorio, solo 350mila euro. Difficile quindi che alla fine i transalpini facciano le barricate alla partenza del loro pupillo, anche se il contratto scadrà il 30 giugno del 2026, quindi fra circa 4 anni e mezzo.

In ogni caso sono tante le big alla finestra, e occhio al solito Paris Saint Germain, sempre pronto a fare incetta di campioni che militano in Ligue 1, ma anche il Lione e le inglesi Newcastle, Southampton, West Ham e Wolverhampton sono alla finestra. Nel caso in cui alla fine le Foxes riuscissero realmente a mettere le mani su Ounahi, non è da escludere che le stesse possano cedere il giovane belga Tielemans, che nel contempo è osservato speciale dell’Arsenal.

