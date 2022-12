Oura Ring, l’anello intelligente che concilia il sonno/ Come funziona e le novità

L‘Oura Ring è senza dubbio il wearable di maggior trend delle ultime ore al punto che è entrato anche nelle ricerche di Google Trends fra gli argomenti più cliccati delle ultime ore. Si tratta di uno smart-ring utilizzato per le attività fisiche e monitorare lo stato di salute, e che è giunto alla sua terza generazione. Oura è un’azienda finlandese e il suo nuovo Ring risulta essere più leggero di una fede nuziale, ma con al suo interno una serie di sensori che permettono di monitorare con costanza le attività di chi lo indossa attraverso l’app via smartphone collegata.

Il suo punto di forza, come sottolineato dai colleghi di SkyTg24.it, resta comunque il monitoraggio del sonno, che risulta essere efficiente e dettagliato quanto quello misurato da uno smartwatch, ma nel contempo è più comodo da indossare, soprattutto durante la notte quando molti sono soliti spogliarsi di tutti i gingilli, orologi intelligenti compresi. Tra l’altro il sistema di misurazione del sonno è stato aggiornato di recente grazie ad un nuovo algoritmo che è in grado di elaborare movimento, temperatura e frequenza cardiaca, analizzando nel contempo le quattro fasi del sonno, leggasi veglia, sonno leggero, profondo e fase REM.

OURA RING, LA PROVA DI DAMIANO CROGNALI

Damiano Crognali, collega di SkyTg24 che ha potuto provare l’Oura Ring, ha spiegato: “Dopo un mese di utilizzo il beneficio più grande che ho osservato è stato quello di migliorare la qualità del mio sonno, studiando con Oura l’andamento di quanto tempo impiego ad addormentarmi a come si svolgono i miei cicli di sonno. Sono riuscito a dormire meglio ed essere più riposato ed efficiente durante le ore diurne, perché l’Intelligenza Artificiale dello smart-ring Oura fornisce consigli personalizzati”.

Fra le altre funzioni dell‘Oura Ring anche la misurazione automatica degli sbalzi di temperatura, prevedere il ciclo mestruale e segnalare la febbre o potenzialmente il covid. L’anello smart è disponibile in 5 diversi colori con prezzi che variano da 314 a 576 euro, con l’aggiunta di un abbonamento da 5.99 euro al mese (gratuito i primi sei mesi), per poter sfruttare al 100 per cento tutte le sue funzioni.

