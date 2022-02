Ousseynou Sy, confermata condanna a 19 anni/ Dirottò scuolabus con a bordo studenti

Ousseynou Sy, 49enne di origini senegalesi che nel marzo 2019 decise di dirottare uno scuolabus sul quale viaggiavano due classi di studenti della scuola media “Vailati” di Crema, si è visto confermare nelle scorse ore la condanna da parte della Corte di Cassazione a una reclusione di diciannove anni. L’uomo, nato in Africa, ma cittadino italiano da molti anni, deve quindi rispondere di tentato sequestro di persona, con finalità di terrorismo, e incendio.

Occorre ricordare, a proposito di quell’episodio che sconvolse l’Italia intera, che, dopo aver assunto il controllo del mezzo, legato i ragazzi e i docenti e sigillato le porte, Sy era riuscito a cospargere i sedili di benzina. A quel punto, il protagonista di questo fatto di cronaca, fortunatamente conclusasi a lieto fine, era intenzionato a raggiungere la pista dell’aeroporto di Linate allo scopo di compiere un atto dimostrativo, utile a stuzzicare la sensibilità dell’opinione pubblica del nostro Paese sul numero eccessivo di migranti che perdono la vita nel Mediterraneo, come aveva spiegato in un video registrato poco prima di attuare il suo folle piano.

OUSSEYNOU SY: I GIUDICI HANNO RESPINTO LA RICHIESTA DEL PG DELLA CASSAZIONE DI RITOCCARE LA PENA VERSO IL BASSO

Quest’ultimo concetto, Ousseynou Sy l’aveva apertamente ribadito di fronte ai pm di Milano dopo essere stato ammanettato. Rammentiamo ancora che i ragazzi riuscirono a lanciare in tempo l’allarme e i carabinieri intervennero tempestivamente, traendo in salvo tutti gli allievi, due professoresse e una bidella, occupandosi poi dello stesso Sy. L’autobus, che fu anche incendiato, venne bloccato alle porte di Milano

Nel corso dell’ultima udienza, riferiscono nel dettaglio i colleghi di Rai News, il Pg della Cassazione aveva chiesto di “ritoccare la condanna per Sy, portandola da 19 a 17 anni e 6 mesi, non ravvisando il dolo di attentato”. Istanza che i giudici hanno respinto, confermando per lui la pena a quasi quattro lustri da trascorrere dietro le sbarre.

