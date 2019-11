Outcast L’ultimo Templare, Italia 1/ il film con Nicolas Cage (6 novembre)

Cast di Outcast L’ultimo Templare

Outcast L’ultimo Templare va in onda su Italia 1 oggi, 6 novembre. Si potrà prendere visione di questa pellicola alle ore 21.20. Il film può essere incluso tra di film d’avventura. In questo sceneggiato compaiono degli attori che rivestono un ruolo principale, e tra di essi vi sono: Nicolas Cage, Liu Yife, Andy On e Hayden Christensen. Outcast L’ultimo Templare è stato prodotto nel 2014 ed il suo regista è Nick Powell. Le canzoni, che si sentono in questa pellicola, sono state composte da Guillaume Roussel. I costumi del film Outcast L’ultimo Templare sono stati realizzati da Yongfeng Zhu, mentre ad occuparsi delle operazioni di montaggio è stato Olivier Gourlay. Gli attori protagonisti di Outcast hanno recitato la prima volta insieme in questo sceneggiato. Tra questi artisti vi è Nicolas Cage, che ha lavorato in altri lungometraggi come Via da Las Vegas e Stregata dalla luna.

Outcast L’ultimo Templare, la trama del film

Nella trama di Outcast – L’ultimo Templare si parla di un imperatore della Cina del XII secolo. Quest’ultimo è molto anziano e le sue fragili condizioni di salute fanno presagire che la sua morte sia alquanto imminente. L’uomo allora decide di nominare un suo erede. L’imperatore sceglie quindi come suo successore Zhao e gli consegna il sigillo del regno. Zhao è il figlio più piccolo dell’imperatore ed ha solamente 14 anni. Il primogenito Shing, però, si sente subito deluso della scelta del padre e rivendica il suo diritto al trono. Il ragazzo, allora, uccide l’imperatore con una serie di coltellate e poi medita di fare fuori anche Zhao. Quest’ultimo, impaurito, fugge dal palazzo reale insieme con la sorella Liu. Shing, dunque, si mette alla ricerca del fratello per eliminarlo.

Inoltre, il primogenito dell’imperatore cinese appena assassinato, dopo la fuga di Zhao, riesce ad impossessarsi momentaneamente del trono. Nel frattempo il legittimo erede, ad un certo punto, viene fatto prigioniero dalle terribili guardie nere al servizio del fratello. Liu e Zhao, però, riescono a ritornare in libertà grazie ad un giovane cavaliere templare. Quest’ultimo si chiama Jacob, è appena ritornato dalle Crociate, e soffre per i continui incubi generati dalla guerra che ha combattutto, e dalla sua dipendenza dall’oppio. Il soldato si fa sempre accompagnare dal suo mentore, che è il crociato Gallain. Con l’aiuto di Jacob e di Gallain, Zhao decide di lottare e di riprendersi ciò che gli spetta, diventando imperatore.

