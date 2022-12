Outfit Capodanno 2023/ Paillettes e comodità, spunta look ispirato a Mercoledì Addams

Il Capodanno 2023 si prospetta una festa finalmente libera dalle restrizioni Covid, ma quale outfit scegliere per celebrare al meglio l’arrivo del nuovo anno? Quest’anno le tendenze sono numerose e spuntano anche look ispirati alle serie televisive del momento. Un classico intramontabile, perfetto per le occasioni più formali, è il tubino nero. Lungo e smanicato, andrà indossato con guanti lunghi per un outfit di gran classe che stupirà tutti gli invitati alla festa di Capodanno.

Fra le tendenze di quest’anno riproposte anche per festeggiare l’arrivo del 2023 non possono mancare cascate di paillettes e tessuti metallizzati, che permettono anche di reinterpretare alcuni look. Vogue suggerisce infatti un outfit ispirato a Mercoledì Addams, protagonista della serie tv firmata da Tim Burton e considerata tra i migliori esordi su Netflix. Per copiare questo look e magari esibirsi nel celebre balletto, si può optare per un abito a balze illuminato e impreziosito da paillettes o particolari shimmer, scarpe con un tacco fun e un accessorio portafortuna per il nuovo anno. Seguendo i suggerimenti di Vogue si arriva a spendere oltre i 3.000 euro, ma esistono anche alternative per tutte le tasche per festeggiare Capodanno con originalità e in compagnia degli amici.

Outfit Capodanno 2023, quanto spendere e dove acquistare per essere indimenticabili

Passeggiando per i negozi in cerca di ispirazione per l’outfit di Capodanno perfetto, è possibile notare il ritorno in grande stile delle paillettes, ma anche degli abiti dalle linee semplici ed eleganti. I colori più in voga sono naturalmente il nero, sempre elegante e capace di donare ricercatezza a qualsiasi capo, e l’intramontabile rosso, considerato di buon auspicio per un 2023 oltre ogni immaginazione. Complice il cambio delle abitudini che abbiamo acquisito durante la pandemia, l’outfit perfetto per Capodanno si potrà trovare anche online e il budget potrà partire anche dai 25/30 euro per l’abito, a cui si dovranno aggiungere gli accessori come borse e gioielli e magari un intimo particolare acquistato per l’occasione. In totale, si potrà spendere tra i 50 e i 60 euro per un look completo.

L’outfit di Capodanno 2023 potrà essere ricercato oppure all’insegna della comodità, come per esempio un caldo maglione a cui abbinare collant e scarpe con il tacco oppure stivali. Potrà essere acquistato presso le più ricercate boutique del centro città ma anche online tramite Amazon, Shein, oppure gli ecommerce di brand quali Zara, H&M, Stradivarius e Bershka alla ricerca del look più adatto alla serata ma anche al proprio budget.











