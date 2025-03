Oggi vorrei parlare di Outlander perché credo sia la serie tv che più di altre aiuta a comprendere il rapporto profondo e ancestrale che lega – e divide – l’Europa e gli Stati Uniti d’America. Un tema di grande attualità, indagato più volte e spesso oggetto di riletture e aggiornamenti, ma mai come oggi. Del resto, in questi ultimi anni sia in Europa che in America (basti pensare al ruolo avuto da entrambe nel periodo dello schiavismo e nell’annientamento delle popolazioni native), è cambiata radicalmente la narrazione sugli eventi del XVIII e XIX secolo.

Outlander è una produzione imponente, iniziata nel 2014 e giunta alla settima stagione (gli ultimi otto episodi sono arrivati in Italia su Sky a febbraio). Di recente, Starz ha annunciato l’arrivo dell’ottava e ultima stagione entro la fine dell’anno.

Tratta dai romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon, la storia DI Outlander ha come protagonista Claire Beauchamp Randall, un’infermiera inglese che, subito dopo la Seconda guerra mondiale, decide di fare un viaggio in Scozia con suo marito, Frank Randall, un professore di storia sulle tracce di un suo antenato: Jonathan “Black Jack” Randall, ufficiale dell’esercito di Re Giorgio II, che aveva combattuto contro i ribelli scozzesi ed era morto nella sanguinosa battaglia di Culloden.

Affascinata dal mistero delle pietre di Craigh na Dun, vicino Inverness, Claire torna da sola nel luogo in cui, la notte precedente, aveva assistito con Frank a una danza rituale. Tocca una delle pietre e si ritrova catapultata nel 1743, compiendo un salto nel passato di oltre 200 anni. Ben presto, deve fare i conti con una società brutale e patriarcale, dove la sua indipendenza e le sue conoscenze mediche la rendono tanto preziosa quanto sospetta. Solo grazie all’incontro con Jamie Fraser, un giovane guerriero scozzese del clan MacKenzie, riesce a sopravvivere.

Outlander è fondamentalmente una grande storia d’amore tra Claire e Jamie, un amore profondo e indistruttibile che spinge una donna intelligente e moderna come Claire ad accettare di vivere in un’altra epoca pur di stare con l’uomo che ama. Jamie, a sua volta, ricambia il suo amore con totale devozione, custodendo il segreto della sua provenienza dal futuro. Claire tenta più volte di cambiare il corso della storia, ad esempio avvertendo i clan scozzesi dell’imminente sconfitta nella battaglia di Culloden del 1746, ma ogni sforzo si rivela vano, ostacolato sia dalla testardaggine degli Highlander, sia dalla miopia della causa giacobita.

Nelle stagioni successive, dopo un periodo trascorso in Francia, Claire e Jamie emigrano in Nord America poco prima dello scoppio della Guerra d’Indipendenza. La famiglia Fraser rappresenta bene la realtà dei coloni e il modo in cui questi hanno progressivamente sottratto le terre alle popolazioni native, cercando di piegare un ambiente selvaggio alle tecniche agricole europee. La storia DI Outlander si sviluppa attraverso gli anni che vanno dal 1770 all’indipendenza americana, ottenuta dopo la sconfitta degli inglesi nel 1783.

Jamie e Claire sono protagonisti attivi di quegli eventi. Jamie, inizialmente leale alla Corona britannica, riceve ampi territori in Carolina del Nord, ma alla fine si schiera con l’esercito continentale, combattendo accanto al generale George Washington. Claire, invece, mette a disposizione le sue conoscenze mediche, rischiando costantemente di essere accusata di stregoneria.

La fedele ricostruzione storica e l’atmosfera di conflitto che permea quegli anni spiegano molto del sogno americano e della frattura profonda con la cultura europea. Le nostre società sono molto diverse per quanto una figlia dell’altra. Non accettare questa realtà può portare a gravi errori di analisi. Noi rimaniamo ancorati alla nostra storia, abbiamo sviluppato un’idea della democrazia come fonte di benessere e ragione del nostro welfare, l’individuo deve accettare molte regole se vuole fare impresa e diventare ricco. L’America nasce quindi dal suo opposto, è il luogo dove la libertà del singolo prevale sulle regole e sui vincoli imposti dalla società.

La protagonista della serie Outlander è l’attrice irlandese Caitríona Balfe (Money Monster, Belfast), che per il ruolo di Claire è stata candidata quattro volte al Golden Globe. Accanto a lei, Sam Heughan interpreta Jamie Fraser, Tobias Menzies veste i panni di Frank Randall e del crudele Black Jack Randall, mentre Sophie Skelton e Richard Rankin danno vita a Brianna e Roger, i discendenti della famiglia Fraser coinvolti in viaggi nel tempo.

