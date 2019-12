Outlander – L’ultimo vichingo/ Video, su Italia 1 il film con James Caviezel

Outlander – L’ultimo vichingo sarà trasmesso oggi, lunedì 9 dicembre 2019, su Italia 1 in seconda serata, a partire dalle ore 23:55. La pellicola è stata girata nel 2008 e inizialmente non doveva essere distribuita nelle sale cinematografiche ma solo destinata al mercato home video. Invece nel 2009 è stata proiettata nei cinema di tutto il mondo. La regia è di Howard McCain; fanno parte del cast di attori James Caviezel, che interpreta Kainan, Sophia Myles (Freya), Jack Huston (Wulfric), Ron Perlman (Gunnar) e John Hurt (Rothgar). Le riprese del film si sono svolte in Nuova Scozia; i fiordi norvegesi sono stati ricreati sull’isola di Terranova.

Outlander – L’ultimo vichingo, la trama del film

Ecco la trama de Outlander – L’ultimo vichingo. Ai tempi dei vichinghi, un’astronave aliena precipita sulla terra. A bordo ci sono una creatura dalle sembianze umane, Kainan, e un mostro simile ad un drago che Kainan chiama Moorwen. Accolto dal re del villaggio locale, Kainan racconta la sua storia. Un tempo la sua gente aveva attaccato un pianeta abitato dai Moorwen, sterminandoli. Uno di loro era però sopravvissuto e si era vendicato. Kainan era fuggito dal pianeta e ora attendeva che qualcuno venisse a soccorrerlo. Intanto però il Moorwen si dimostra molto pericoloso anche per gli abitanti del pianeta Terra e Kainan cerca di dare il suo contributo per sconfiggerlo, anche se con i mezzi a disposizione dei vichinghi non è cosa facile.

Il trailer di Outlander – L’ultimo vichingo





