Outlook banche italiane/ L’analisi di Moody’s preoccupa: imprese e famiglie a rischio

La questione dell’outlook delle banche italiane è critico. Lo strumento di valutazione creditizia, è stato misurato ai dati attuali ed aggiornati, dall’azienda multinazionale americana Moody’s, che ha riscontrato delle problematiche che interesserebbero l’intero Bel Paese in cui viviamo noi italiani.

L’unico rating salvabile è quello delle banche del Regno Unito e dell’Austria, che avendo una situazione economica più solida, anche in momenti dove inflazione e tassi di interesse sono alle stelle, riescono bene o male a salvarsi.

Outlook banche italiane: quali sono le previsioni?

Come dicevamo, l’outlook delle banche italiane sta attraversando una questione critica. Louise Welin, VP-Senior Credit Officer di Moody’s, ha spiegato che questa inflazione presente nel Bel Paese ma anche in tutto il mondo, metterà in ginocchio le famiglie e le imprese (in questo caso italiane), gravando sul loro merito creditizio.

Ecco a tal proposito, le sue parole: “Abbiamo modificato le prospettive in negativo delle banche di sei Paesi europei poiché prevediamo un ulteriore deterioramento delle condizioni operative, con un indebolimento della qualità del credito, della redditività e dell’accesso ai finanziamenti delle banche, sebbene l’impatto varierà da Paese a Paese“.

Sulla questione italiana invece, è intervenuto Guy Combot, VP-Senior Analyst di di Moody’s, che ha fatto notare quanto l’Italia stia rischiando la stagflazione (oltre all’aumento dei prezzi, anche un’assenza di crescita economica). Ciò inevitabilmente, ha fatto sì che la situazione di rating cambiasse:

“Abbiamo modificato l’outlook sul settore bancario italiano da stabile a negativo in quanto le condizioni operative si deterioreranno ulteriormente nei prossimi 12-18 mesi, indebolendo la qualità dei prestiti, la redditività e l’accessibilità ai finanziamenti delle banche“.

Per chi non lo sapesse, per outlook si intende uno strumento valutativo, attraverso il quale si determina il merito creditizio, definibile in “positivo“, “negativo“, oppure “neutrale“. In questo specifico caso, l’outlook delle banche italiane è negativo.ban

