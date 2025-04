Ovechkin realizza il nuovo record di gol nella NHL

Gli sport americani fondano gran parte della loro fortuna sul racconto e l’esaltazione degli atleti che li hanno resi grandi e soprattutto delle imprese sportive che hanno emozionato milioni di tifosi, grande importanza hanno poi i record che questi sportivi o le loro squadre riescono a realizzare, e quando questi vengono superati si grida al miracolo. Era stato così per Lebron James quando il 7 febbraio 2023 ha superato i 38.387 punti totali in carriera di Kareem Abdul Jabbar, o quando i Golden State Warriors nella stagione 2015-2016 hanno stabilito il nuovo record di 73 vittorie nella regular season battendo le 72 dei Chicago Bulls 1995-1996.

Ci sono poi dei record che si pensa siano imbattibili come i 15.806 assist di John Stockton in tutta la sua carriera o i 894 gol di Wayne Gretzky in NHL, nella notte però Alexander Ovechkin realizza l’impossibile e supera il record del campione canadese di hockey, soprannominato “The Great One”, nella partita persa 4-1 dai suoi Washington Capitals contro i New York Islanders. Il giocatore russo a 39 anni realizza quindi qualcosa che nessuno avrebbe mai creduto possibile sotto gli occhi dello stesso Gretzky, spettatore della partita, che ha esaltato la grandezza del suo avversario e l’influenza che ha avuto per Washington, per la NHL, e per molti ragazzini in Russia o USA amanti dell’hockey.

Ovechkin realizza 895 gol, le parole dopo la partita

Ovechkin realizza un pezzo di storia dell’America da atleta russo, dopo aver segnato il gol del record è andato a salutare attraverso il vetro tutti i membri della sua famiglia, i figli Sergei e Ilya, la moglie Nastya, la madre Tatyana e il suocero Kirill Shubsky, per poi cercare Gretzky tra le folla, indicarlo e inchinarsi al suo cospetto. “Grazie a Wayne per come mi supporta, come mi dà sempre consigli di essere paziente, di non mettermi in una posizione di stress. Sono felice in questo momento. Non so cosa proverò domani, ma ora sono felice”, queste le parole di Ovechkin ai microfoni dei giornalisti alla fine della partita.

Ovechkin è stato portato in trionfo dalla lega, che ha riconosciuto il suo merito nell’espansione e nell’esportazione dell’hockey americano in tutto il mondo ma che allo stesso tempo ha permesso all’atleta russo di divenire uno dei più grandi nella storia di questo sport. È poi ovviamente stato portato in trionfo dai suoi Washington Capitals, unica squadra in cui abbia mai militato nella NHL e che lo ha accolto dalla Russia nel 2005 fino al 2012 e dal 2013 in poi, dopo essere tornato a Mosca per un anno, l’impresa è stata poi ripresa anche in patria dove una sua foto è stata proiettata a San Pietroburgo su diversi grattacieli.