Overdrive/ Video, su Italia 1 in onda il film con Ana de Armas (oggi, 2 marzo 2020)

Overdrive va in onda su Italia 1 oggi, 2 marzo 2020, dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2017 dalla casa cinematografica Kinology in collaborazione con la Sentient Pictures e la Umedia. La regia è stata curata da Antonio Negret, il soggetto e la sceneggiatura sono state invece ideati e scritti da Michael Brandt e Derek Hass, il montaggio è stato eseguito da Samuel Danesi e Sophie Fourdrinoy mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Serge Beauchat. Nel cast della pellicola sono presenti tra gli altri Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss, Clemens Schick, Simon Abkarian e Moussa Maaskri.

Overdrive, la trama del film

Andiamo a leggere la trama di Overdrive. Ci troviamo nel sud della Francia dove due fratelli stanno portando avanti i loro loschi affari incentrati sulla capacità di riuscire a rubare delle costose e preziose auto d’epoca. La loro attenzione viene focalizzata su una bellissima Bugatti del 1937 che sta per essere battuta all’asta durante un ricevimento estremamente lussuoso. La macchina viene acquistata da un potente boss francese per una somma di poco superiore ai 41 milioni di dollari.

Dopo la fine del ricevimento i due fratelli facendo leva sulla loro abilità riescono a prendere l’automobile e scappare via. Naturalmente la loro azione non viene valutata con favore dal potente boss il quale mette immediatamente all’opera tutti i suoi gangster affinché possono rintracciare i due fratelli che dopo poche ore vengono condotti in sua presenza. I due fratelli vengono condotti all’interno del garage dove il potente boss sta custodendo gelosamente tantissime tipologie di auto d’epoca il che ne hanno reso una collezione davvero unica in tutto il mondo.

Il boss prima di ucciderli vorrebbe mostrare loro tutte le varie tipologie di auto di cui dispone ma prima di premere il grilletto viene fermato dei due fratelli i quali si dicono disponibili per farsi perdonare ed in particolare di poterli consentire di entrare in possesso di una preziosa Ferrari degli anni 60. Il boss sembra essere interessato e siccome il furto riguarda un altro boss di Berlino decide di mettere sulle calcagna dei due fratelli alcuni gangster in maniera tale da assicurarsi che non ci sia alcun tentativo di fuga prima della rapina.

Inoltre il boss darà ordine ai propri uomini di tenere sempre sotto sorveglianza la fidanzata di uno dei due fratelli in maniera tale da poterli ricattare. Insomma i due fratelli questa volta si ritrovano in una situazione piuttosto complicata in quanto giusto metà strada tra due potenti boss malavitosi che potrebbero ucciderli.

