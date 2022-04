Ovetti Kinder ritirati dal mercato in Italia per salmonella/ “A scopo precauzionale”

In Italia si è deciso di ritirare per precauzione gli ovetti Kinder Schoko Bons per l’allarme salmonella. Così come avvenuto negli scorsi giorni in Germania, nonché quanto avvenuto negli store della Gran Bretagna con le uova uova Kinder Surprise singole e multipack, anche dai supermercati italiani si è appunto deciso di far sparire dagli espositori anche alcuni lotti di prodotti Kinder Schoko-Bons con scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022, così come riferito dall’edizione online del Corriere della Sera.

Anche per il caso italiano, così come avvenuto per la Germania e il Regno Unito, si tratta di dolcetti realizzati nello stabilimento belga di Arlon, e la decisione è giunta a seguito della comparsa di alcuni casi di salmonella verificatisi nel nord dell’Europa. I casi che sono stati segnalati e riconducibili ai prodotti Kinder sarebbero almeno 57, fra cui alcuni bambini, come del resto è ovvio che sia visto che si tratta di prodotti alimentari consumati soprattutto dai più piccoli. L’azienda di Alba, in Piemonte, ha comunque fatto sapere che «ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella».

OVETTI KINDER RITIRATI DAL MERCATO ITALIANO: “TUTTI I PRODOTTI FERRERO PASQUALI NON SONO COINVOLTI”

Inoltre, attraverso una nota divulgata appunto in occasione del ritiro dei prodotti riguardanti i mercati italiani, si fa sapere che si è trattata (come accaduto in Germania e Gran Bretagna), di una decisione effettuata dalla Ferrero «volontaria e precauzionale, in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti».

L’azienda ha quindi invitato tutti coloro che avessero già acquistato i prodotti di cui sopra, con scadenza nelle date previste e realizzati in Belgio, di non consumare le stesse uova, e di contattare il numero verde apposito che si trova sia sul prodotto quanto sul sito online dell’azienda. Viene infine precisato che «tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo».

