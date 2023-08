Ovociti congelati, boom in Francia tra donne single/ Gli esperti: “La tecnica non sempre funziona”

Dopo diversi tentativi infruttuosi di PMA, procreazione medicalmente assistita, Elsa ha deciso di proseguire con l’autoconservazione dei suoi ovociti in un ospedale dell’Ile-de-France, “per prendersi una pausa” e “risparmiare tempo”. Alla donna, 36enne, erano stati prospettati 24 mesi di attesa. Per evitare di perdere altro tempo, si è rivolta a una clinica privata in Spagna. Un mese dopo, undici dei suoi ovociti erano già congelati a -196°C in una vasca di una clinica di Bilbao per 2600 euro. Solo due anni fa, la legge sulla bioetica ha aperto la strada all’autoconservazione dei gameti al di fuori dei motivi medici. Una tecnica meno conosciuta della PMA, aperta alle donne dai 29 ai 37 anni: le file, però, sono molto lunghe.

“Sapevamo che c’era un’aspettativa della società ma non ne immaginavamo l’entità”, ha spiegato a Le Figaro Marine Jeantet, direttrice generale dell’Agenzia di biomedicina. Da quando è diventata realtà la legge sulla bioetica nel 2021 e la fine del 2022, 11.500 donne hanno chiesto un primo consulto per congelare i propri ovociti. “Le richieste di prima consultazione non si stanno ancora affievolendo. Ciò indica che si tratta di una richiesta fondamentale, un fenomeno sociale, e non un semplice afflusso subito dopo l’approvazione della legge”, ha analizzato Marine Jeantet. In media, il tempo di attesa nazionale è di sette mesi. Ma arriva a due anni in Île-de-France, regione che concentra un quarto delle richieste. “Stiamo pensando a come rispondere a questa importante domanda”, ha spiegato ancora il capo dell’Agenzia di biomedicina.

Ovociti congelati, non sempre

Per sfoltire le liste d’attesa per chi opta per la strada degli ovociti congelati, in Francia sono stati approvati tre nuovi centri pubblici per la conservazione degli ovociti: l’ospedale Foch, a Suresnes (Hauts-de-Seine), l’ospedale Bichat, a Parigi, e l’Ile- centro ospedaliero de France a Corbeil-Essonnes. Anche in Gran Bretagna, il periodo post pandemico ha provocato una corsa all’autoconservazione. La Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA), nel Regno Unito, ha registrato un aumento del 64% del congelamento degli ovuli tra il 2019 e il 2021. La direttrice dell’Agenzia di biomedicina, però, ha avvertito: “La natura non segue l’evoluzione della società. Dovrebbe essere spiegato alle giovani donne che questa autoconservazione non è una garanzia di gravidanza. È un’illusione, nella logica consumistica della nostra società, immaginare di poter rimanere incinta rapidamente a 40 anni grazie all’autoconservazione, avverte Marine Jeantet. Studi anglosassoni indicano che il tasso di parto è solo del 27% per le donne che hanno beneficiato dell’autoconservazione e che hanno tentato una gravidanza”.

Il tasso delle donne che riescono ad avere un figlio dopo la congelazione degli ovociti, dunque, non è altissimo. Ad esempio Tamara, che ha congelato i propri e provato ad avere un bambino con il nuovo compagno dopo il divorzio dal marito, non ci è riuscita. Ma grazie alla PMA classica, effettuata in Francia con ovociti “freschi”, è riuscita ad avere un figlio. “La maggior parte dei miei pazienti in autoconservazione ha più di 30 anni e non ha trovato un partner con cui avere un figlio“, ha raccontato il ginecologo Michaël Grynberg a Le Figaro. “Resta da vedere come saremo in grado di prenderci cura di loro. Questo a volte ci dà l’impressione che la legge abbia suscitato false speranze”.











