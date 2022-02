“Ovunque sarai”, significato canzone Irama e andamento nelle classifiche/ “Dedicata a nonna ma…”

Irama torna questo pomeriggio a “Domenica In” e la nuova ospitata del 26enne artista toscano sarà anche l’occasione per il diretto interessato non solo di presentare in anteprima il suo nuovo singolo ma anche di cantare ancora una volta il brano che l’ha visto arrivare quarto nella classifica finale di Sanremo 2022 e al termine di una impetuosa rimonta. Ma di cosa parla questa toccante canzone che nel frattempo ha già totalizzato più di 16 milioni di views sull’account YouTube ufficiale di Irama e che sta performando abbastanza bene nelle top charts italiane del mese di febbraio?

Dopo s sul palcoscenico del Teatro Ariston, “Ovunque sarai” ha letteralmente fatto il botto: il primo singolo del nuovo album di Filippo Maria Fanti (questo il vero nome di Irama) è stata il secondo esordio più alto nella classifica globale di singoli, al di là dei vincitori. Non solo: la canzone è la seconda più ascoltata al mondo su Spotify, è nella Top 100 della classifica globale della stessa piattaforma di streaming musicale e ha ottenuto ottimi risultati pure su Amazon Music, Apple Music e iTunes. Insomma, una volta tanto le classifiche paiono rispecchiare fedelmente la classifica di Sanremo tanto che “Ovunque sarai” è anche il quarto brano sanremese più popolare e questo anche per via delle tematiche toccante dall’artista e della toccante dedica di cui ha parlato nei giorni del Festival.

“OVUNQUE SARAI”, SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO PRESENTATO A SANREMO 2022

Infatti, anche se non ha voluto rivelarlo subito per evitare di creare facile empatia, il pezzo di Irama è dedicato a nonna Adriana, scomparsa oramai da qualche anno e a cui il ragazzo aveva scritto pure idealmente una lettera ai tempi di “Amici”. “E se sarai tempo, ti aspetterò per sempre” canta Irama che ha rivelato di aver avuto l’ispirazione per il pezzo durante una puntatina in Salento e mentre era sul tetto di una casa intento a osservare il cielo. “In ogni gesto io ti cercherò / se non ci sarai io lo capirò” continua l’artista che racconta di come cerchi di rievocare il ricordo della nonna nel silenzio. E “se non ci sarai, io lo capirò”.

La storia era venuta a galla quando Irama, attraverso una delle Stories apparse sul suo profilo Instagram, aveva scritto “Dedicato a te” alludendo alla stessa canzone e postando una foto di lui da piccolo, mano nella mano con nonna Adriana, ex insegnante di lettere presso la scuola media di Pontremoli e persona che, a quanto si apprende, era molto apprezzata da chi la conosceva. “La scrissi guardando il cielo e la terra, gli elementi naturali” aveva spiegato il diretto interessato, ammettendo di aver pensato non solo a una persona ma anche a “una storia che mi porterò per sempre dentro e tento di raccontare sul palco di Sanremo”.

IL VIDEO UFFICIALE DI “OVUNQUE SARAI”, LA CANZONE DI IRAMA





