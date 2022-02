Ovunque sarai, testo e significato canzone Irama/ Sanremo 2022: segno di speranza

“OVUNQUE SARAI”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI IRAMA A SANREMO 2022

Già dal testo “Ovunque sarai” di Irama si presenta come una delle canzoni più intriganti del Festival di Sanremo 2022. Il giovane artista canta un testo scritto da Fanti, Colonnelli, Nenna , Faraone e Lombroni Capalbo. Come spesso capita per Irama il testo della canzone parla d’amore e racconta di un amore finito che rimarrà comunque ovunque andrà il protagonista. Le parole infondono speranza nel nostro cuore verso un domani che potrebbe essere migliore di quello che viviamo oggi.

Sabrina Ferilli, chi è l'attrice conduttrice di Sanremo 2022/ Il legame speciale con Maria De Filippi

Il messaggio del testo ci fa tornare alla mente un brano che fece grande Lorenzo Jovanotti negli anni novanta, “Io ti cercherò”. Anche se la musicalità delle due canzoni è molto differente c’è un qualcosa che le accomuna con i sentimenti di un uomo che ha perso la sua donna ma la ritroverà ovunque andrà. Auguriamo a Irama altrettanto successo.

Massimo Ranieri finale Sanremo 2022, "Lettera di là dal mare"/ Sostituirà Amadeus per il Festival 2023?

TESTO COMPLETO “OVUNQUE SARAI” DI IRAMA A SANREMO 2022: SE SARAI VENTO CANTERAI

Ovunque sarai è dunque la canzone con cui Irama sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

Michelle, Jennifer e Kevin, fratelli Manuel Bortuzzo/ "Si amano pure da lontano e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA