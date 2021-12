Oxana Lebedew, infortunio/ Come sta la partner di Al Bano a Ballando con le Stelle

Il pubblico che segue “Ballando con le stelle”, grande successo di Raiuno, ha imparato a conoscere Oxana Lebedew, ballerina entrata nel cast del programma condotto da Milly Carlucci a partire da questa edizione. La danzatrice è nata nel 1987 ed è nata in Kazakistan, dove ha iniziato a studiare danza a soli sette anni.

Da professionista prima di approvare nello show del sabato sera della Tv di Stato ha avuto la possibilità di togliersi soddisfazioni importanti. Nel corso degli anni ha infatti avuto la possibilità di partecipare a diversi tornei internazionali piazzandosi sempre ai primi posti. In queste settimane ha fatto da partner ad Al Bano, ma è stata costretta a dare forfait a causa di un problema fisico.

Oxana Lebedew: come sta dopo l’infortunio la partner di Al Bano

All’inizio di questa edizione di “Ballando con le stelle” Oksana Levedew ha riportato un infortunio che, a lungo andare, le ha impedito di proseguire in questa esperienza. Decidere di lasciare non è stato semplice, ma inevitabile: “Purtroppo per un ballerino il piede è una cosa fondamentale” – ha detto lei a malincuore. Del resto realizzare le coreografie con una frattura al metatarso era alquanto proibitivo.

Al Bano si è comunque dimostrato solidale e ha voluto ritirarsi insieme a lei.

A distanza di qualche settimana la ballerina sembra sentirsi meglio, come ha fatto sapere lei stessa tramite il suo profilo social. La kazaka non ha dimenticato di ringraziare il cantante per il suo gesto, ma è già pronta a tornare in pista sabato prossimo e non vede l’ora di poterlo fare.

