Si terranno oggi gli ottavi di finale dell'Oysho Milano Premier Padel P1: tra i favoriti la coppia di spagnoli Arturo Coello e Agustin Tapia

Si prepara a entrare nel vivo in questa giornata l’Oysho Milano Premier Padel P1 che ha portato all’Allianz Cloud meneghino alcuni tra i principali talenti del padel mondiale per una sfida che sembra essere a tutti gli effetti all’ultimo sangue, con alcuni colpi di scena che nessuno di sarebbe immaginato: proprio oggi, infatti, l’Oysho Milano Premier Padel P1 è arrivato agli ottavi di finale con le prime racchette che si incroceranno nel pomeriggio e altri match già previsti per la serata.

Partendo proprio da qui, questa sera c’è grande attesa durante gli ottavi dell’Oysho Milano Premier Padel P1 per il match che vedrà sfidarsi gli attuali campioni mondiali – già numeri 1 sul campo di Rotterdam pochi giorni fa – Arturo Coello e Agustin Tapia alla coppia composta da Juanlu Esbri e Alex Ruiz; mentre il campo femminile ci permetterà di assistere al match tra la coppia italo-argentina Carolina Orsi e Martina Fassio e la coppia italo-spagnola Martina Calvo e Ale Salazar.

Il programma dell’Oysho Milano Premier Padel P1: le finalissime attese per domenica 12

Dopo gli ottavi di oggi, poi, l’Oysho Milano Premier Padel P1 proseguirà nella giornata di domani con i quarti, fino – dopo la tappa delle semifinali il prossimo 11 ottobre – alla finalissima di domenica 12 ottobre che si terrà alle ore 16:30 con gli ultimi “superstiti” dell’articolata classifica: complessivamente, infatti, i contendenti al titolo milanese erano ben 152 divisi tra 48 coppie maschili e 28 femminili; ma ne dovranno restare solamente due.

Per gli azzurri – purtroppo – questa edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1 non ha regalato grandissime emozioni con numerose eliminazioni che sono arrivate già nei primissimi turni della competizione e l’attesa sembra essere quella di finalissime sotto la bandiera spagnola, con gli iberici che sembrano essere decisamente i favoriti nei ranking modiali di padel.

Il successo del padel in Italia: la Lombardia “tempio” di una disciplina che attira sempre più interesse

In ogni caso, l’Oysho Milano Premier Padel P1 sembra averete tutte le carte in regola per essere un nuovissimo successo dopo le precedenti tre edizioni che hanno fatto registrate numeri record per una disciplina che fino a pochi anni fa attirava pochissima attenzione, specialmente in Italia: solo nell’edizione 2024, l’evento milanese (che fu vinto da Coello-Tapia nei maschili e Triay-Fernández nei femminili) fece registrare ben 32mila presenze all’Allianz.

Ovviamente dietro all’interesse per l’Oysho Milano Premier Padel P1 c’è anche il crescente e ampissimo successo della disciplina che conta – con un vero e proprio boom negli ultimi anni – più di 1,5 milioni di praticanti in tutta Italia: la sola Lombardia sembra essere una sorta di “tempio” del padel con l’incredibile numero di più di 1.400 campi e oltre 400 club per gli stimati 400mila partecipanti nel solo capoluogo meneghino.