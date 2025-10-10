Prosegue l'Oysho Milano Premier Padel P1: oggi ci saranno gli attesissimi quarti di finale con la coppia Coello e Tapia che continua a essere favorita
Proseguono serrati i match della quarta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1 che ha portato nel capoluogo meneghino i principali protagonisti di una disciplina che negli ultimi anni sta attirando sempre più attenzione: un torneo che proprio oggi – venerdì 10 ottobre 2025 – è giunto agli attesi quarti di finale in vista delle semifinali di domani e, infine, della finalissima già fissata per domenica 12 ottobre, con un doppio campo tra uomini e donne.
Riavvolgendo il nastro fino alla giornata di ieri, durante gli ottavi di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1 abbiamo assistito al successo delle coppie Garcia-Barahona e Di Nenno-Augsburger che hanno battuto – pur con alcune difficoltà – gli avversari Hernandez-Collado e Lamperti-Pascual e abbiamo assistito anche al dominio della coppia compasta da Arce e Lijó che hanno battuto – a sorpresa – Bergamini e Leal; mentre nella parte alta della classifica continua la scalata di Arturo Coello e Agustin Tapia che hanno strappato una vittoria a Sanz-Navarro, assieme alla coppia Gonzalez-Guerrero vittoriosa su Lbron e Stupaczuk.
Il campo femminile dell’Oysho Milano Premier Padel P1, invece, ci ha regalato la rapidissima vittoria di Delfi Brea e Gemma Triay (che sfidavano Velasco ed Eugenio); e mentre anche le coppie Alonso-Jensen e Gonzalez-Fernandez sono riuscite a conquistare una posizione nei quarti battendo – rispettivamente – Rufo-Castelló e Sainz-Llaguno è andata male alla coppia Orsi-Fassio che si è fatta battere da Salzar e Calvo.
Il tabellone dei quarti di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1: le sfide in programma oggi
Oggi, insomma, procederanno serrati i quarti di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1 che fino a questo momento ha regalato diverse emozioni e che sembra avere le carte in regola – grazie ai già numerosi colpi di scena – per essere una delle edizioni più seguite del torneo, dopo la numero tre che ha segnato – almeno, fino ad ora – il record assoluto di spettatori presenti nell’area milanese e connessi online.
Sul campo maschile in questi quarti di finale dell’Oysho Milano Premier Padel P1 c’è una grandissima attesa per lo scontro tra la coppia Arturo Coello e Agustin Tapia e gli avversari Paquito Navarro e Jon Sanz, seguiti dalla sfida tra Gonzalez-Guerrero e Mouriño-Valenzuela; mentre i quarti femminini saranno caratterizzati dalla sfida tra la coppia Paula Josemaria e Ari Sanchez e le avversarie Ale Salazar e Martina Calvo, seguite da Ustero-Araujo e Guinart-Virseda.