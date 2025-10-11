Oysho Milano Premier Padel P1: facciamo il punto sugli ultimi risultati del torneo meneghino, con l'arrivo delle semifinali di oggi

Sette delle prime otto coppie del mondo, tra tabellone maschile e femminile, hanno risposto presente e oggi saranno in campo all’Allianz Cloud per le semifinali dell’Oysho Milano Premier Padel P1. Ce n’è una, quella formata da Martín Di Nenno e Leo Augsburger, che ha sfruttato l’eliminazione di Mike Yanguas e Coki Nieto e proverà a inserirsi nella lotta al titolo. Grazie alla vittoria (6-3 6-3) su Javi García e Javier Barahona, teste di serie numero 11 e sorpresa del torneo, gli argentini si sono guadagnati la semifinale contro Fede Chingotto e Ale Galán, la seconda della sessione serale al via non prima delle 19, dopo che i numeri 2, in due set (6-2 6-4), si sono imposti su Pablo Lijó e Maxi Arce, altra pareja protagonista di un torneo straordinario.

La semifinale della parte alta, invece, ha rispettato le previsioni: nella seconda sfida della sessione pomeridiana (con inizio alle 14 CET), Arturo Coello e Agustín Tapia continueranno la difesa del titolo 2024 contro Juan Lebrón e Franco Stupaczuk. Un’altra prova convincente, quella dei numeri 1 del mondo, che hanno lasciato solo cinque game (6-3 6-2) a Paquito Navarro e Jon Sanz (5), ma bene anche el Lobo e l’argentino, grazie al 6-3 7-5 su Momo González e Fran Guerrero (7).

OYSHO MILANO PREMIER PADEL P1, IL PUNTO SUL TORNEO FEMMINILE

Per quanto riguarda il torneo femminile, le semifinali del tabellone vedranno invece in campo le prime quattro coppie del seeding, anche se la prima – quella formata da Delfi Brea e Gemma Triay – aveva iniziato male il proprio quarto di finale. Dopo aver perso 6-1 il primo set, però, Delfi e Gemma hanno rimontato Marta Ortega e Tamara Icardo chiudendo in tre set (1-6 6-1 6-4).

Tra le numero 1 e la finale, oggi ci saranno Bea González e Claudia Fernández: nelle due metà campo ci saranno quindi le campionesse del Milano Premier Padel P1 2024, con Claudia e Bea che hanno eliminato 6-3 7-6 Ale Alonso e Claudia Jensen. Ad aprire un sabato che si annuncia spettacolare saranno Paula Josemaría e Ari Sánchez contro Andrea Ustero e Sofia Araújo: dopo la sofferenza al debutto, Paula e Ari, con un doppio 6-4, hanno chiuso l’avventura di Ale Salazar e Martina Calvo, mentre l’altra giovane spagnola e la portoghese hanno superato 6-4 6-3 Marina Guinart e Verónica Virseda.

