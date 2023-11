Ozempic, allarme Ema: farmaci contraffatti sul dark web/ In Austria e Uk ricoveri per gravi effetti

Un nuovo allarme su Ozempic, il farmaco usato nel trattamento del diabete di tipo 2 e ritenuto utile anche per dimagrire. In circolazione ci sono false penne per iniettori di questo medicinale. Lo conferma l’Agenzia europea per i medicinali (Ema), spiegando che queste penne falsificate nell’Unione europea vengono commercializzate su decine di siti sul darkweb. Questo fenomeno è legato all’aumento della domanda di Ozempic che si sta registrando. Infatti, ciò favorisce l’ingresso sul mercato di farmaci fraudolenti falsamente etichettati col nome Ozempic. Le autorità nazionali hanno avvertito l’Ema dopo che le penne preriempite, falsamente etichettate come Ozempic, sono state identificate presso grossisti nell’Unione europea e in Gran Bretagna.

"I grassi negli alimenti non sono un problema"/ L'esperto: "Sono fondamentali, soprattutto per gli anziani"

Stando a quanto riportato da La Verità, le penne, le cui etichette riportano la lingua tedesca, provenivano da grossisti in Austria e Germania. L’Ema spiega di aver scoperto l’esistenza di questi medicinali contraffatti durante un esame scannerizzato della confezione. Infatti, in Ue ogni scatola di farmaci ha un codice a barre 2D univoco e un numero di serie per il tracciamento nel sistema elettronico europeo. «Quando la confezione di Ozempic falsificato è stata scansionata, i numeri di serie sono risultati inattivi, allertando gli operatori di potenziali manomissioni».

Sport ha effetti antinfiammatori/ Lo studio: "Il sistema immunitario esercita potenti effetti"

“OZEMPIC CONTRAFFATTO, GRAVI RISCHI PER I PAZIENTI”

L’aspetto della penna falsificata di Ozempic differisce visivamente dal vero farmaco per il diabete. Comunque, esistono altre penne contraffatte con un aspetto diverso e con altre caratteristiche. I medicinali falsificati sono pericolosi per i pazienti per diversi motivi. Come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono privi del principio attivo o hanno un dosaggio sbagliato, possono contenere amido di mais, fecola di patate, gesso o sostanze chimiche tossiche; inoltre, le condizioni di produzione sono pessime e il contenuto è discutibile. Potrebbero, ad esempio, essere contaminate da batteri. Le autorità sanitarie di Austria e Gran Bretagna hanno dichiarato che ci sono stati casi di ricovero in ospedale dopo l’uso delle penne Ozempic contraffatte.

Sibilla Barbieri è morta con suicidio assistito in Svizzera/ Cappato e figlio dell’attrice si autodenunciano

Stando all’Ufficio federale austriaco per la sicurezza nell’assistenza sanitaria (Basg), sono state segnalate ipoglicemia e convulsioni tra i gravi sintomi causati dai prodotti falsi, che potrebbero contenere insulina anziché il principio attivo semaglutide. L’agenzia austriaca rilancia: «A causa della qualità non testata del farmaco contraffatto, delle possibili impurità e degli ingredienti sconosciuti, queste contraffazioni possono anche essere pericolose per la vita». Pure le autorità britanniche riferiscono di persone ricoverate in ospedale per l’uso di penne Ozempic false. Tra gli effetti collaterali riportati dalle persone ricoverate ci sono shock ipoglicemico e coma. Comunque, ci sono indagini in corso in Uk sui farmaci contraffatti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA