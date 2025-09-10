Özge Gürel e Serkan Cayoglu, i due attori turchi che hanno fatto innamorare l'Italia, raccontano i segreti della loro storia.

Özge Gürel e Serkan Cayoglu formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e la loro storia ha fatto sognare il pubblico italiano sin dalla prima puntata della soap opera che li ha fatti incontrate. La scintilla tra i due è scattata sul set di Cherry Season – La stagione del cuore e, da quel momento, non si sono più lasciti diventando una coppia anche nella vita. Il successo della soap opera ha permesso ad entrambi di diventare delle star anche in Italia ed oggi Serkan racconta i segreti della sua lunga storia d’amore con la collega sulle pagine del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 10 settembre 2025.

“Il nostro è amore puro, non c’è altro da aggiungere. Naturalmente lavoriamo nello stesso settore e la sua opinione è sempre importante per me”, ha raccontato Serkan che è uno degli attori turchi più popolari.

Özge Gürel e Serkan Cayoglu: i piani per il futuro

Serkan Cayoglu ha ricoperto diversi ruoli ma se potesse scegliere “mi farebbe piacere con ruoli completamente diversi e, se possibile, anche in lingue differenti. Dipende dalla storia. Amore affrontare parti impegnative perché fanno crescere sia sul piano personale sia sul piano professionale. Cerco sempre di mettermi alla prova ma, a volte, la scelta dipende dagli sceneggiatori“, spiega.

Tornano alla sua vita privata, ammette di avere in mente un viaggio da fare con la moglie: “Sia a me sia a Özge piace viaggiare. Al momento non abbiamo una destinazione particolare in mente ma ci piace sorprendersi a vicenda. Non amiamo molto pianificare tutto”. E sulla possibilità di allargare la famiglia conclude: “Sì e arriverà il momento giusto”.