Özge Özpirinççi, chi è l'attrice turca protagonista della serie "La forza di una donna"? Nella vita anche modella e doppiatrice

Özge Özpirinççi, nata a Istanbul nel 1986, è una professionista attiva nel mondo dello spettacolo in diversi ambiti: è infatti un’attrice, doppiatrice nonché modella turca. Özge ha raggiunto la notorietà grazie alla serie tv del 2017 “La forza di una donna“, che l’ha vista come protagonista. Facendo un passo indietro, come è nata la carriera nel mondo dello spettacolo di Özge Özpirinççi? L’attrice turca, dopo aver frequentato le scuole nel suo Paese d’origine, si è poi trasferita negli Stati Uniti per un anno. Laureata poi in scienze gestionali a Istanbul, nel 2008 ha cominciato la sua carriera di attrice, ottenendo un ruolo nella serie tv “Cesaretin Var mı Aşka”.

Özge Özpirinççi, chi è: protagonista de La forza di una donna

Da quel momento, la giovane Özge Özpirinççi ha cominciato a recitare per diverse serie più o meno conosciute in patria, fino a diventare protagonista de “La forza di una donna”. La serie tv è andata in onda dal 2017 al 2020 in Turchia, mentre in Italia è arrivata nel 2025. La fiction racconta la storia di Bahar Sarıkadı, interpretata proprio da Özge Özpirinççi, che viene abbandonata dalla madre quando aveva appena 8 anni. L’attrice, che ha lavorato come doppiatrice e modella nel corso della sua carriera, ha ottenuto una grande notorietà dopo la messa in onda della serie, durata tre stagioni.