Ozge Ozpirincci, il ricordo straziante del padre morto di SLA e la rinascita grazie all’amore sul set con Burak e alla maternità.

Ozge Ozpirincci racconta l’amore per suo padre: “Mi manca tantissimo“

Ozge Ozpirincci è intervenuta oggi a Verissimo ed è scoppiata a piangere di fronte a Silvia Toffanin ricordando il suo adorato papà. “Ho perso mio padre per la SLA“, ha spiegato, “è stato molto doloroso, mi manca tantissimo“. L’attrice, protagonista della soap La forza di una donna, ha spiegato che se avesse avuto l’opportunità di potergli dire che oggi è qui nel programma di Canale 5, sarebbe stato tanto orgoglioso.

Suo padre, e nonno della figlia Mercan era un subaqueo e lei ha sempre fatto di tutto per far sì che nessuno lo dimentichi: “Cerco di tenere sempre vivo il ricordo, durante la sua malattia volevo solo che nessuno lo dimenticasse“. Nella sua vita Ozge Ozpirincci ha amato tantissimo suo padre e ancora oggi è una presenza costante. Oggi dice che sua madre sta reagendo molto meglio rispetto a lei nonostante i suoi fossero separati da tempo: “Sono una donna adulta e ho raggiunto una consapevolezza, quella che da genitori si possono commettere errori e va bene così“.

Ozge Ozpirincci e il marito Burak: come si sono conosciuti

Non tutti sanno che Ozge Ozpirincci ha incontrato l’amore sul set. Lui si chiama Burak: “Il set mi ha regalato tantissime sorprese, come quella di aver incontrato Burak“, spiega, “Mi ha colpito molto, appena l’ho visto ho sentito come se qualcuno mi avesse dato un pugno in pancia da quanto sono affascinata“. Ozge Ozpirincci svela che lei e l’uomo sono sulla stessa lunghezza d’onda. Ad un certo punto si sono sposati, anche se lei inizialmente era restia al matrimonio, ma in gravidanza ha deciso di proseguire con le nozze, soprattutto per la tutela del bambino e di questo oggi è estremamente felice.

“La maternità sta andando benissimo“, prosegue l’attrice, “Questo è il viaggio più bello che si possa fare, ed è difficile se vuoi crescere tuo figlio in questi tempi complicati, ma se sei capace di dare tanto amore è una cosa meravigliosa“. La figlia Mercan le ha insegnato a cambiare priorità e le ha donato tanta serenità.